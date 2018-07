Új történelmi csúcson a magyar konjunktúra

Az üzleti szférán belül júliusban az ipari és az építőipari bizalmi index egyaránt új törté-nelmi csúcsára jutott, a szolgáltatói is kedvezőbb lett, egyedül a kereskedelmi várakozások romlottak kissé. Az iparban javult az elmúlt és a következő időszakra várt termelés, valamint a rendelésállományok - különösen az exportrendelések- megítélése. A készleteket viszont a júniusinál kissé magasabbnak érezték a válaszolók.Azbelül a mélyépítő cégek kilátásai kissé romlottak, a magasépítőké javultak (júniusban fordított volt a helyzet). Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség kissé csökkent, de így is nagyon erős. A rendelésállomány értékelése nem változott, a megkötött szerződésekkel biztosított termelési periódus átlagos hossza júliusában 7,8 hónap volt, minden korábbinál hosszabb.

A termelés növelésének fő akadálya minden ágazatban a munkaerőhiány, az iparban a szakképzett munkaerő hiánya a válaszadók felének jelentett növekedési korlátot.

bizalmi index - a júniusi jelentős emelkedés után - júliusban enyhén, de negatívan korrigált, s ezzel bennmaradt az elmúlt 4,5 évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése egyaránt hibahatáron belül változott, a rendeléseké viszont kissé romlott.bizalmi index június után júliusban is nőtt, de még nem érte el a negyedévvel ezelőtti csúcsát. Javult az általános üzletmenet, az előző és a következő negyedévi várható forgalom megítélése. Az átlagos kapacitáskihasználás változatlanul nagyon magas, 90% feletti (az iparban 86%).a szolgáltató szektor kivételével minden ágazatban erősödött. A lakosság munkanélküliségtől való félelme júniusban volt minden idők legalacsonyabb szintjén, ehhez képest júliusban némi romlás következett be.Az áremelési törekvés jellemzően a júniusival ellentétesen alakult, az iparban és a szolgáltató cégek körében erőteljesebb lett, az építőiparban visszafogottabb, s kissé gyengült a fogyasztók inflációs várakozása. A kereskedelemben viszont tovább nőtt az áremelést tervezők aránya.Miután az elmúlt két hónap folyamán a magyar gazdaság perspektívájáról alkotott vélemény összességében minden ágazatban és a fogyasztók körében is rosszabb lett, júliusban ez a folyamat az ipar kivételével folytatódott.A GKIjúliusban idei mélypontjára került, de továbbra is optimizmust tükröz. A lakosság saját pénzügyi helyzetét és jövőbeli megtakarítási képességét is rosszabbnak látta, mint egy hónappal ezelőtt.