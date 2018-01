Új üzenetet küldött a magyar kormány Brüsszelnek

a még saját pénznemet használó uniós tagállamok felzárkózásának fokozására a már létező kohéziós politika a legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszköz, így inkább e közösségi politika erősítése lenne indokolt.

Varga Mihály keddi kijelentése viszont határozottan arra utal, hogy a magyar kormány nem lelkesedik az új eszköz alkalmazásáért és továbbra is a kohéziós források mellett áll ki, mint elsődleges felzárkóztatási eszköz. Közvetetten mindezt úgy is lehet értelmezni, hogy a kormány nem törekszik a fájdalmas reformok végrehajtására, amelyek például a versenyképesség növelésén keresztül segítenék a felzárkózást, hogy éretté váljon az ország az euróra. Egyelőre ugyanis a kormány azt hangoztatja az MNB-vel párhuzamosan, hogy nem érett még az ország, az életszínvonal és egyéb mutatók szerint nincs még itt az ideje a bevezetésnek. Az, hogy a felzárkózásra, illetve a fizetési övezet országaihoz képest meglévő szerkezeti különbségek ledolgozására szánt reformtámogató EU-s forrásokat elutasítja a kormány, arra utal, hogy ezeket a különbségeket nem is igazán igyekszik (ingyen EU-s pénzből) ledolgozni a kormány.

Az NGM közleménye szerint az euróövezet mélyítéséről ismertették a tagállami álláspontokat az EU pénzügyminiszterei az Ecofin keddi ülésén. A decemberi euró-csúcsot követően az uniós pénzügyminiszterek első alkalommal tárgyalták az Európai Bizottság tavaly decemberi elején megjelent, a Gazdasági és Monetáris Unió további mélyítéséről szóló javaslatcsomagját.Ennek kapcsán Varga Mihály leszögezte: a viták során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tárgyalásokban minden tagállam részt vegyen.Az euróbevezetés előtt álló tagállamok részére javasolt támogatási programról a miniszter elmondta:Mindez azt jelenti, hogy a magyar kormány továbbra is a kohéziós forrásokra tekint elsődleges felzárkóztatási forrásra, és a strukturális reformtámogatás alkalmazását nem erőltetné. Ez fontos üzenet az Európai Bizottság felé, mely tavaly decemberben ismertette elképzeléseit az euróövezet további mélyítése céljából.A Bizottság ebben azt javasolta , hogy a 2021-től kezdődő új uniós költségvetésben legyen egy olyan fejezet is, amelyhez elsődlegesen az eurózóna tagjai, másodsorban az oda törekvők férhetnek hozzá. Olyan hírek jelentek meg akkor, hogy a 100 milliárd eurós forrást négy célra lehetne felhasználni: a tagállami reformok végrehajtását segítő eszköz, célzott eszköz az euróövezeti csatlakozás felé haladó tagállamok számára, stabilizációs funkció, védőháló a bankunió számára.Ezzel az új eszközzel a Bizottság szakítana a hagyományos forráselosztási rendszerrel. Jelenleg a tagállamok sok évre előre összeállítják az Operatív Programjaikat, pályázatok útján kiosztják a pénzt az állami, vagy magánpiaci szereplőknek, aztán a végrehajtott fejlesztéseknek vagy van érdemi felzárkóztatási hatása, vagy nincs.Az új terv ugyanis arról szól, hogy a tagállami kormányok bármikor, az uniós ciklus alatt menetközben is előállhatnak különféle szerkezeti reformtervekkel és ezekre direktben adna nekik (az államnak) pénzt és technikai segítséget az Európai Bizottság, hogy a megbeszélt, akár több évig tartó fájdalmas reformokat megtervezzék és végrehajtsák. Mindez pedig nem terhelné se az adott tagállam államháztartását, se államadósságát,A Bizottság tavaly ismertetett terveit (melyeket most tárgyaltak a pénzügyminiszterek) részletesen ebben a cikkünkben dolgoztuk fel: