Újabb Brexit-népszavazáshoz kérnek időt az EU-tól egykori brit vezetők

Addig is természetesen tiszteletben tartjuk jogukat arra, hogy a kilépésről hozott brit döntés jegyében cselekedjenek, és erre készüljenek, hacsak és amíg ez meg nem változik.

amint a választók rájönnek, hogy félrevezették őket, a Brexit szószólóin "nagyon sok minden számon kérhető lesz majd".

Tony Blair, aki a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, valamint Sir Nick Clegg egykori liberális demokrata és Lord Michael Heseltine volt konzervatív párti miniszterelnök-helyettes az először több európai napilapban, majd szerda délután a The Guardian című baloldali brit újság online kiadásán is megjelent, a brüsszeli EU-csúcs nyitányára időzített közös cikkben úgy fogalmazott: a kilépés az EU-ból óriási horderejű választást jelent az EU egységes belső piaca és vámuniója kínálta gazdasági biztonság és a megosztott szuverenitás elvetése között, ámMivel azonban az Európai Unióban maradó 27 ország nem hajlandó eljátszani azt a szerepet, amelyet "a Brexit forgatókönyvírói rájuk osztottak", a Brexit-tábor hangadói egyre mérgesebbek, és mind idegesebben igyekeznek más bűnbakot keresni - áll Blair, Clegg és Heseltine cikkében.Az írás szerint végső soron Nagy-Britannia dolga eldönteni, hogy megfizeti-e az EU elhagyásának gazdasági árát. A belpolitikai vita korántsem ért véget, és még most, a Brexit-folyamat e kései szakaszában is sokan dolgoznak annak elfogadtatásán, hogy a kilépésről szóló végső döntést a brit választók mondhassák ki, egy olyan időpontban, amikor a Brexittel összefüggő összes ténynek birtokában lesznek - fogalmaznak a szerzők.- fogalmaztak a szerzők.A szerzők szerint a jelenlegi konzervatív párti brit kormány képtelen felfogni a Brexit gazdasági árát, ráadásul alulbecsülte azt a politikai tőkét, amelyet európai szövetségesei az EU-ba fektetettek. Ez táplálja azt az irreális reményt, hogy az EU a Brexit-tárgyalások utolsó pillanataiban jelentős kedvezményeket kínál majd, és még inkább illuzórikus az a remény, hogy az EU-ban maradó 27 ország feladja az egységes belső piac alapelveit, és hozzáférést ad Nagy-Britanniának e piachoz a szabályok betartásának megkövetelése nélkül - áll a cikkben.A cikk megjelenése előtt nem sokkal Sir John Major volt konzervatív párti brit miniszterelnök - akinek kormányában az írás egyik szerzője, Lord Heseltine miniszterelnök-helyettesként szolgált - a londoni külügyminisztériumban tartott előadásában kijelentette:Major szerint ugyanis a Brexit semmiféle formája nem érhet még a közelébe sem azoknak az ígéreteknek, amelyeket a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépésre voksolók szűk, 51,9 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás kampányában a Brexit szószólói hangoztattak. A volt tory miniszterelnök ezeket az ígéreteket "szavazatszerző célú fantáziálásoknak" minősítette, és kijelentette: a Brexit-tábor e megtévesztő ígéretekkel arra vette rá a lakosságot, hogy egy gyengébb és szegényebb országra voksoljon.