Újabb csőd Venezuelában: hiába várták a kötvénytulajdonosok a pénzüket

Az S&P azzal számol, hogy egy újabb fizetéselmaradás valószínűsége 50 százalék körüli a következő három hónapban. A hitelminősítő szerint minden fizetéselmaradás csődnek tekinthető.

Az S&P beszámolója szerint ezúttal 35 millió dollárnyi hozam kifizetésével maradt adós a kötvény tartóival szemben Venezuela.. A The Wall Street Journal szerint egyre több befektető és kereskedő szerint Venezuela egyszerűen képtelen lesz teljesíteni ezt. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az ország devizatartaléka 9,770 milliárd dollár volt tavaly novemberben. Az ország teljes, külfölddel szembeni tartozása eléri a 150 milliárd dollárt.A Caracas Capital befektetési cég számításai szerint január 3-áig a venezuelai kormány és a PDVSA állami olajipari cég összesen 1,28 milliárd dollár adósság kifizetésével maradt el.Venezuela már korábban is a világ egyik legkockázatosabb adósa volt C besorolással, amelyet az S&P és a Fitch novemberben RD (Restricted Default) - részleges csőd minősítésre rontott.