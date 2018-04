Újabb hírek a felálló magyar kormányról

A lap azt is megtudta, hogy három nő is államtitkári posztot visz majd az Emmi-ben. Új szereplő lesz a tárcánál Nagy Anikó, aki a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet vezetését adja fel az egészségügyi államtitkári posztért, míg Novák Katalin családügyi, Szabó Tünde pedig sportért felelős államtitkár marad.A lapnak azt is megerősítették, hogy a Fidesz parlamenti frakcióját Kocsis Máté, Józsefváros leköszönő polgármestere vezeti majd. Gulyás Gergely mostani frakcióvezető miniszteri rangban fogja vezetni az újjáalakult Miniszterelnökséget.A napilap idézi a Figyelőben szerdán megjelent listát, amely szerint Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke veszi át a Honvédelmi Minisztériumot Simicskó István eddigi tárcavezetőtől. Miniszter lesz a korábbi felsőoktatási államtitkár, Palkovics László, aki az innovációs és felsőoktatási posztot tölti majd be. A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásért felelős kormánybiztosként dolgozó Bártfai-Mager Andrea lesz a fejlesztési miniszter. A leköszönő Fazekas Sándor helyét Nagy István jelenlegi parlamenti államtitkár veszi át a földművelésügyi tárca élén.Megemlítik, hogy az új kormányban nem marad miniszter Kósa Lajos, aki a 2019-es önkormányzati választási kampányban a Fidesz országos kampányfőnöke lesz.Az új kormányban is posztján marad Pintér Sándor belügyminiszter, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Trócsányi László igazságügy-miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.Szintén folytatja munkáját Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter is. A kisebbik kormánypárt elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes marad.