Mi a meglepetés? 2019.05.26 20:49

Amennyiben a 36%-os feldolgozottságnál kiszivárgott adatokat egy pillanatra végeredménynek feltételezzük, több meglepetést is elkönyvelhetünk. A Fidesz győzelme nagyobb lett az előzetes várakozásoknál, de a részvételi arány ismeretében már érthető eredmény. A DK-t többnyire nem mérték be második erőnek a közvélemény-kutatók, de mindegyik jelezte, hogy felfelé tart a párt. A 15,6 % viszont így is több lenne, mint amit előzetesen bárki várt, a vesztes pedig az MSZP, a maga 6%-ával. A 7,5%-os részeredményt kapó Jobbik számára szintén kudarc lenne az eredmény, a Momentumnál viszont ezzel ez eredménnyel hajnalig folyna a pezsgő, hiszen csak a parlamenti küszöb környékére mérték őket, ráadásul alacsonyabb (számukra elvileg kedvező) részvétel mellett. Az LMP-ről nem szólnak a hírek, ami azt sugallja, hogy egyelőre nincsenek bejutó helyen.