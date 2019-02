Újabb külföldi vélemény jött Orbán Viktor csomagjáról

Dhand kiemeli, hogy a csomag célja, hogy élénkítse a születésszámot, ami a régió többi országához hasonlóan alacsony, bár a már most is nagyvonalú családtámogatási rendszernek köszönhetően javult az utóbbi években. Ugyanakkor hiába emelkedik majd várhatóan tovább a termékenységi ráta, a népességfogyás várhatóan nem áll meg.

A demográfiai csomag költsége a GDP fél százalékára rúghat, és ugyan nem fordítja majd vissza a népességfogyást, de a pályáján változtathat - véli Otilia Dhand, a Teneo Intelligence elemzője. Szerinte a bejelentett intézkedések mérsékelt hatással lesznek a munkaerő-piacra, viszont élénkíthetik a gazdaságot, és a kormánypárt népszerűségét is növelhetik.A csomag hatása a munkaerő-piacra az lehet, hogy a szülést követően a nők könnyebben térhetnek vissza a munkához, viszont a bejelentett intézkedések egy része csak szimbolikus jelentőségű. Ide sorolható a négy gyermekes nők szja-mentessége, ők ugyanis a jelenlegi családi kedvezmény miatt már most is alig fizetnek adót. A 10 milliós kamatmentes hitel és az autóvásárlási támogatás ugyanakkor a gazdaságot is élénkítheti, hiszen növelheti a családok elkölthető jövedelmét.Nem elhanyagolható az sem politikailag, hogy a csomag várhatóan növeli majd Orbán Viktor és a kormánypártok népszerűségét, illetve a következő hónapokban ők határozhatják meg a közbeszédet a családtámogatás témájával. A Teneo Intelligence szakértője szerint a demográfiai csomag nem veszélyezteti az idei évre tervezett 1,8%-os költségvetési hiányt, illetve hosszabb távon sem fenyegeti a 3% alatti tartós deficitre vonatkozó célt.