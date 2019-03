Újabb nagy vereségre készülhet May, így egyre biztosabb a Brexit halasztása

Cox megnyugtató véleményének várható elmaradása pedig oda vezet majd, hogy sok konzervatív párti képviselő elutasíthatja majd a May által tavaly ősszel kitárgyalt Brexit-megállapodást. Sőt a The Telegraph ma reggeli cikke miniszterekre hivatkozva azt írja, hogy akár 60-100 fős is lehet a vereség mértéke. Ez azt jelenti, hogy ennyivel többen utasíthatják el a Brexit-megállapodást, mint amennyien támogatják, ami bár kisebb, mint a januári 230 fős történelmi vereség, de még így is jelentősnek számítana.

A fenti jelek alapján tehát egyre biztosabb, hogy ez utóbbi, azaz a Brexit elnyújtása felé sodródnak az események.

22 nappal a március 29-re kitűzött brit kilépési nap előtt még mindig nem látni, hogy pontosan merre is mennek a folyamatok a Brexit ügyében, de(azaz nem sikerül kiharcolni, hogy egyoldalúan ki tudjon lépni belőle az Egyesült Királyság, így a félelmek szerint időkorlát nélkül beleragadhat a vámunióba az EU-val). Emiatt tehát Geoffrey Cox, a konzervatív párti brit kormány jogi főtanácsosa, nem tud majd olyan jogi szakvéleményt adni, hogy a párt képviselői nyugodtan szavazzák meg a Brexit-megállapodást, mert a félelmeik alaptalanok a vámunióba ragadással kapcsolatban.A brit felsőházban, a Lordok Házában, tegnap megszavazott módosító indítvány - miszerint a Brexit után vámunióról kellene tárgyalnia a brit kormánynak az EU-val -, hiszen esélyes, hogy az EU nemcsak a vámuniót szeretné a továbbiakban megtartani a britekkel, hanem a közös piacot is, ami az emberek szabad mozgásával is járna. Ez pedig sok képviselőnek elfogadhatatlan lenne, hiszen anno a népszavazás sikerének egyik fő mozgatórugója volt a szabad mozgás korlátozásának kiharcolása.May múlt héten vázolt szavazási menetrendje szerint jövő keddig, március 12-ig a Brexit-megállapodásról és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról szavazhatnak az alsóházi képviselők ésHa ez valóban így lesz, akkor másnap a képviselők a megállapodás nélküli kilépés lehetőségéről szavaznak, amit jelentős eséllyel elutasít majd a ház többsége. Ezután március 14-én arról szavazhatnak a képviselők, hogy kitolják-e a március 29-re előirányzott brit kilépést, vagy sem.