Újabb német multi bővíti gyárát milliárdokból Magyarországon

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a projekt bejelentésén a támogatásról szóló egyedi kormánydöntést azzal indokolta, hogy a fejlesztés magas színvonalú gépipari technológiát telepít a pécsi üzembe és 100 új munkahelyet teremt.Magyar Levente üdvözölte, hogy a baranyai megyeszékhely egyre gyorsuló ütemben fejlődik gazdaságilag is, a városban pedig ennek köszönhetően több ezernyi, szaktudást igénylő munkahely jött létre a közelmúltban.Katona Gábor, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy 25 éves működésük alatt csaknem 31 milliárd forintot fordítottak beruházásokra Pécsett. Üzemüket a 2020-ban záruló új beruházás során világszínvonalú eszközökkel szerelik föl, hogy bővítsék a termelési kapacitást és javítsák annak hatékonyságát. A cég vezetője szerint a beruházás nemcsak a további növekedése érdekében nélkülözhetetlen, hanem azért is, hogy a Hauni megőrizze piaci pozícióit és továbbra is a város legnagyobb adófizetői közé tartozhasson.A Hauni Hungária Gépgyártó Kft. anyavállalata, a hamburgi székhelyű Hauni Maschinenbau GmbH több mint 20 országban van jelen. A magyarországi leányvállalat 1994 óta működik Pécsen, a termelést az egykori Sopianae Gépgyár csarnokainak és gépeinek megvásárlását követően, 10 ezer négyzetméteren kezdték 210 alkalmazottal.