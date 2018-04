Újabb óriási elszámolási vitába keveredett Magyarország

Így indult az adok-kapok

Az MNB-alapítványok azonban két fontos szempont szerint különböznek a nemzetközi főáramtól. Ez pedig a méretük és számuk

Reagált a KSH és az NGM

A jegybanki alapítványok esetében az alapító meghatározza az egyes egysége létrehozásának körülményeit, azonban a magyar Ptk. értelmében később elveszíti a befolyásolás képességét felettük, a teljes hátralévő időtartam alatt

Mivel az alapítványok nem tartoznak a kormány felügyelete alá, ezért az átsorolások az államháztartásba nem lehet indokolt

Igenis a kormány felügyeli

a nemzeti számlák rendszerének bizonyos szempontjai szerint a jegybank tekinthető úgy, hogy a kormány felügyelete alatt áll. Ha ezt kiterjesztjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a jegybank alapítványai közvetett úton a központi kormány által felügyeltek.

Mit okozhat a vita?

Nem dőlhetnek hátra a magyarországi statisztikai hatóságok: több évig tartó elszámolási vita után az Eximbank ügyét elbukta hazánk az Eurostattal szemben és most a jegybanki alapítványok miatt vizsgálódik az EU hivatala . Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy továbbra is fenntartásokkal kezeli a magyar államháztartási- és államadósság adatok minőségét, mert érvelése szerint a jegybanki alapítványoknak az államháztartását részét kellene képezniük.Az Eurostat az elszámolási viták eredményének közzétételekor nyilvánosságra hozza az adott ország statisztikai hatóságaival folytatott levelezést is. A hivatalos levelezésből pedig kiolvasható, hogyan érvelt az MNB-alapítványok ügyében Magyarország.Az EU statisztikai hivatala márciusban küldött levelet az ügyben Vukovich Gabriellának, a KSH elnökének. Ebben arra hívták fel a figyelmet az uniós szakértők, hogy a jegybank alapítványai a nemzeti számlák európai rendszerének (ESA) módszertana értelmében intézményi egységeknek tekinthetők, azonban az alapítványokhoz tartozó társaságok speciális céllal létrehozott cégeknek tekinthetők, így nem különálló egységek. Ezért ezeket a társaságokat a létrehozó alapítványokkal együtt kell figyelembe venni az elszámolásoknál. Az Eurostat álláspontja szerint az alapítványok feletti felügyeletet a jegybank gyakorolja, emellett a finanszírozási forrást is a jegybank biztosította az alapítványai számára.Azt is kiemelik, hogy az alapítványok tevékenysége eltér a jegybank alapvető tevékenységeitől (tartalékok kezelése, a fizetőeszköz felügyelete és a monetáris politika irányítása). Érvelésük szerint az alapítványok valamilyen szempontból vagyont osztanak újra és mint ilyen olyan tevékenységet gyakorolnak, ami a kormányzatok illetékességi körébe tartozik.Más jegybankoknak is van az alaptevékenységétől eltérő felelősségi köre, és hasonlóképp létrehoznak nonprofit szervezeteket.- emeli az Eurostat levele. Más országokban jellemzően egy célra egy különálló entitást hoznak létre a jegybankok és jelentéktelen összeggel támogatják. A magyar esetben viszont 2016 végén 6 alapítvány volt és az összesen 13 társaságukMindezek alapján arra a következtetésre jutottak márciusi levelükben az uniós statisztikai szakértők, hogy az ESA módszertan szerinti statisztikai osztályozás tekintetében az MNB alapítványai a kormány által felügyelt nonprofit szervezetek és nem piaci szereplők, ezért az államháztartáson belül kellene ezeket elszámolni. Emellett a hozzájuk tartozó társaságok esetében is így kellene eljárni.Nem mellékesen arra is figyelmeztet az Eurostat, hogy nem helyénvaló az a gyakorlat, hogy a jegybanki tranzakciókat a nemzeti vagyon újraelosztásaként tüntetik fel, az alapítványoknak juttatott forrásA KSH minderre március végi levelében reagált és fogalmazta meg a magyar hatóságok szakmai érveit. Elsőként az eljárás módját illeti kritikával a statisztikai hivatal. A KSH levele felrója, hogy a 2018 áprilisi EDP-adatközlés előtt 9 nappal kaptak a magyar hatóságok egy ex-ante tanácsot az alapítványok elszámolásának ügyében, valamint a jegybank kormánynak adott nulla százalékos hitele ügyében. A KSH szerint az Eurostat úgy adta ki fenntartását a magyar adatokkal szemben, hogy 2016 vége óta az elmúlt másfél évben nem tudott egyértelmű és megalapozott véleményt nyilvánítani a központi bank egyes műveleteiről.A KSH azzal érvel, hogy az alapítványokhoz tartozó társaságokat valóban érdemes az alapítványokkal közösen konszolidálni, ez viszont azzal a következménnyel is jár, hogy az alapítványok piaci szereplőkké válnak. A csoport fő tevékenysége ugyanis ingatlanbefektetés és ingatlankezelés. Azt is hangsúlyozza a KSH, hogy a piacról származó bevételek mind fedezik a társaságok működési kiadásait, valamint az egyéb kiadásokat.Ezt követően tér rá a KSH az alapítványok feletti felügyelet, kontroll kérdésére. A felügyelet nem egy egyszeri tevékenység, ami egy adott időpillanatban áll fent, hanem egy tartós képesség.- állítják a magyar hatóságok. Hozzáteszik: ebben a tekintetben az alapítványok mindegyike saját magát menedzseli, tulajdonosi vagy szervezeti felügyelet nélkül. Kiemelik azt is, hogy az alapítványok teljesen függetlenek a kormánytól, annak semmilyen kinevezési jogköre nincs, nincs szerződési joga, nem finanszírozza őket és nem viseli azok működésének kockázatát.- nyomatékosítják.Visszavágnak az Eurostatnak abban a tekintetben is, hogy egy adott intézmény vagyonának mérete, vagy az intézmények száma nem lehet és soha nem lehet döntő szempont a statisztikai besorolásuk eldöntésekor. Azt is hozzáteszik, hogy nem vagyonátruházást valósítanak meg az alapítványok, hanem nem pénzügyi szolgáltatásokat végeznek és mint ilyen szociális előnyöket nyújtanak a háztartásoknak, nem pedig tőketranszfert.Visszautasítja a KSH azt is, hogy az alapítványoknak juttatott kezdeti forrás (állampapírba fektették) a központi bank által a kormánynak nyújtott kölcsön lenne.Az ügyben a Világgazdaságnak nyilatkozott a Nemzetgazdasági Minisztérium. Álláspontja szerint az átsorolásra tett javaslat teljesen abszurd, hiszen az uniós statisztikai hivatal abból indul ki, hogy mivel a kormány kontrollálja a jegybankot, a jegybank pedig az alapítványokat, ezért a jegybanki alapítványokat a kormányzati szektor részének kellene tekinteni. Az NGM szerint ezzel szemben a valóság az, hogy a kormány nem felügyeli a jegybankot, hiszen az független intézmény, ahogy ez az EU országaiban elfogadott. Azt is hozzátette a tárca a lapnak, hogy a jegybanki eredmény felhasználásáról nem a kormány, hanem maga az MNB dönt.Az Eurostat reagált a KSH észrevételeire, és külön kiemelték, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a megalapítás után az alapítványok felett elveszíti a felügyeletet a jegybank.Ami viszont ennél is érdekesebb, hogy az Eurostat szakértői kimondják:Az Eximbank átsorolása után egyébként így néz ki jelenleg a magyar adósságpálya:

Ha elveszítjük ezt a vitát is az Eurostattal szemben, akkor ez ismét változhat. Az alapítványok ugyanis alapításukkor vagyonukat (többnyire) állampapírba fektették, amit azóta az EKB felől érkező felszólítás hatására 2016 októberétől fokozatosan építenek le. A leépítés ütemét jól mutatja, hogy míg 2015 év végén 210 milliárd forint feletti állampapírvagyonnal rendelkeztek, tavaly ez 40 milliárd forint alá csökkent. Ha az alapítványok valamilyen módon a kormányzati szektorba kerülnek, akkor először nagyobbat esik az adósságráta, de utána még kevésbé lesz meredek az adósságpálya. Így az utóbbi évek adósságcsökkentése még visszafogottabb lesz.