Újabb országban tiltották be a műanyag bevásárlószatyrokat

A tilalom formálisan pénteken lépett életbe a hivatalos közlönyben való publikálással, de a drákói jogszabály fél év türelmi időt ad az alkalmazkodásra a nagy szupermarketláncoknak, és két évet a kisboltoknak. Az a boltos, aki a határidő után is osztogat műanyagszatyrot, 350 dolláros bírsággal számolhat.A türelmi idő alatt a boltok vásárlónként legfeljebb két zacskót adhatnak az áru hazaviteléhez. A törvény csak a romlandó élelmiszerek becsomagolására engedélyezi a műanyagzacskó használatát.A chileiek évente 3,4 milliárd műanyagszatyrot használnak el, ennek 90 százaléka a szemétbe kerül, jó része pedig tovább a tengerbe.Marcela Cubillos környezetvédelmi miniszter szerint Peru és Chile hosszú tengerpartja mentén 2 millió négyzetkilométeren, vagyis egy Mexikó-nagyságú összterületen lebegnek hulladékszigetek a víz felszínén és mélyén. A miniszter szerint nemcsak a mennyiség a probléma, hanem az időtartam is, mivel a műanyagzacskók lebomlási ideje akár 400 év is lehet."Nagy lépést teszünk előre egy tisztább Chile felé. Meg akarjuk változtatni a chileiek életmódját, az eldobhatóság kultúrája helyett a tartósságét akarjuk bevezetni" - mondta az ország elnöke, Sebastiano Pinera, miközben vászonszatyrokat osztogatott az embereknek.Chile 17,5 milliós lakosságának mindössze 4 százaléka gyűjti szelektíven a hulladékot, így az eldobható műanyagzacskók betiltása igazi kulturális forradalomnak számít - írja az AFP.