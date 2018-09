Újabb rossz hír érkezett a kínai gazdaságról

A júliusi 52,8 pontról 2017 októbere óta, azaz tíz hónapja, a legalacsonyabb szintre, 51,5 pontra süllyedt a kínai szolgáltató szektor beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felmérése alapján. Elemzők enyhe visszaesésre, 52,7 pontra számítottak júliushoz képest, amikor is már a második egymást követő hónapban esett az index.A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált ágazat növekedését, 50 pont alatti értéke a visszaesését jelzi. Az előzőnél alacsonyabb 50 pont feletti érték a növekedés ütemének lassulására utal.A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésimenedzser-index augusztusban 52,0 pontra csökkent a júliusi 52,3 pontról. Bár ez az érték továbbra is azt mutatja, hogy növekszik a kínai gazdaság, az utóbbi hónapokban lassulást jeleznek a mutatók.Kína hazai összterméke (GDP) éves összevetésben 6,7 százalékkal bővült az április-június közötti időszakban, a növekedés enyhén lassult az első negyedévben mért 6,8 százalékhoz képest. Az utóbbi 12 negyedévben rendre 6,7-6,9 százalék közötti volt a GDP-növekedés üteme.