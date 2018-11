Újabb rossz hír Németországból - Egyre nagyobb bajban vannak, minket is magukkal ránthatnak

A Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexei (bmi) a piac által egyik legjobban figyelt konjunktúramutatók, hiszen már az adott hónapban megjelennek, így viszonylag hamar képet adnak a gazdasági aktivitás alakulásáról. A kutatóintézet ma közölte novemberi (előzetes) adatait az euróövezet két legnagyobb gazdaságának aktivitásáról, illetve az összesített övezeti mutatót.A német feldolgozóipari bmi értéke 52,2 pontról 51,6 pontra esett (holott az elemzők stagnálásra számítottak), ami több mint két és fél éves mélypontot jelent. További aggodalomra ad okot, hogy az új megrendelések alakulását nyomon követő alindex gyakorlatilag a stagnálást jelző 50 pontos értékre esett (öt és fél éves mélypont), ami jól jelzi, hogy a külső kereslet visszaesése megfekteti a német gazdaságot.A francia bmi 51,2 pontról 50,7 pontra csökkent, ami szintén bő kétéves mélypont, és egyben nagyon közel van a bővülés határát jelző 50 pontos szinthez (50 pont alatt az ágazat zsugorodását jelzi a mutató).

Az ábrán látszik, hogy a német feldolgozóipar különösen rosszul fest, tekintve, hogy tavaly év végén még 63 pont felett járt a bmi, ami akkor elképesztő optimizmusról árulkodott a szektorban.A feldolgozóipar mellett a két legnagyobb euróövezeti gazdaság szoláltatói szektorában is romló folyamatokról számolt be a Markit, főleg Németország esetében. A francia szolgáltatói bmi értéke 55,3 pontról 55 pontra csökkent, ami még mindig nem számít olyan rossznak, ráadásul nem jelent érdemi lassulást októberhez képest, a német bmi 54,7 pontról 53,3 pontra való esése viszont aggodalomra ad okot. Ebben a mutatóban is jól látszik, hogy már nagyon messze vagyunk attól az optimizmussal fűtött helyzettől, ami még az év elejét jellemezte.

A gyenge német adatok miatt az összesített euróövezeti bmi 47 hónapos mélypontra esett.

A feldolgozóipari és a szolgáltatói bmi-ből képzett kompozit mutató adja az adott ország gazdasági aktivitásáról a legátfogóbb képet. A francia kompozit bmi értéke gyakorlatilag stagnált (köszönhetően annak, hogy a szolgáltatói ágazat jól tartotta magát), a német mutató viszont 47 hónapos mélypontra esett. Phil Smith, a Markit vezető közgazdásza rövid kommentárjában kiemelte, hogy több fontos külső felvevőpiac (Törökország, Olaszország és Kína) gyengélkedése érzékenyen érinti a német gazdaságot. Ráadásul nem túl jók az előjelek sem a jövőre nézve, a német cégek körében ugyanis rég nem látott pesszimizmus uralkodik.

Egyre kérdésesebb, hogy ilyen lassuló gazdasági aktivitás mellett mikor bizonytalanodik el az Európai Központi Bank abban az euróövezeti növekedési sztoriban, ami miatt az utóbbi másfél évben a szigorítás irányába mozdult el monetáris politikájában. Eddig még azzal érveltek a döntéshozók, hogy a lassulás egyedi tényezők hatása, az újabb bizonyítékok fényében viszont egyre nagyobb a kockázata, hogy rendszerszintű lassulásról van szó. A következő hónapokban érdemes lesz nagyon figyelni a bmi-adatokra, hiszen perdöntők lehetnek a fenti kérdés megválaszolásában.A német (és ezáltal az euróövezeti) gazdasági aktivitás jelentős lassulása Magyarország számára is rossz hír. Bár a harmadik negyedéves magyar GDP nagyon erős lett a belső motoroknak köszönhetően, a hazai gazdaság belső okokból kifolyólag is lassuló pályára van ítélve a következő években (több tényező is fenntarthatatlan a növekedésünkben), amennyiben viszont az európai bmi-k csökkenése tartósnak bizonyul és ez az európai gazdaság érdemi lassulásával jár majd együtt, az újabb csapást jelentene a magyar növekedési sztorira nézve.