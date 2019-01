Újabb vetélytársat kapott Donald Trump

"Egyedülálló vezetői tapasztalattal rendelkezem helyi önkormányzatban, egy állam kormányzatában és szövetségi kormányzatban" - fogalmazott a televíziós interjúban az 54 esztendős Kamala Harris, aki jamaicai és indiai bevándorlók gyereke, és korábban ügyészként dolgozott Kaliforniában.Az interjúval szinte egy időben a közösségi médiában közzétett rövid videóban fejtette ki céljait. "Igazság, egyenlőség, szabadság, demokrácia. Ezek nem csupán szavak, hanem értékek, amelyeket amerikaiként mindannyian nagy becsben tartunk" - fogalmazott. A tévéinterjúban pedig leszögezte: "Mi akkor vagyunk a legjobbak, amikor ezekért az elveinkét küzdünk". Hozzátette: "Nem vagyunk tökéletesek, de nagyszerű ország vagyunk, amikor azokról az elvekről vitázunk, amelyekre országunk épül". Hozzáfűzte még, hogy mivel szereti a hazáját, ezért most különösen nagy felelősséget érez, hogy harcoljon az amerikai értékrendért.Az elnökjelölt-aspiráns a jelenlegi republikánus elnök, Donald Trump bevándorlás-politikájának heves bírálójaként ismert, neve pedig Brett Kavanaugh főbírójelölt szenátusi meghallgatásán vált szélesebb körben is ismertté.Harris kifejtette, hogy programjában a megélhetési költségek csökkentése, a bevándorlási és a büntető igazságszolgáltatási politika megváltoztatása és a mindenkire kiterjesztendő egészségbiztosítás megteremtése szerepel.A bejelentés időpontját amerikai kommentátorok jelképesnek tartják, ugyanis a Martin Luther King fekete polgárjogi harcosra emlékező nemzeti ünnepen történt. Valamint ez az a nap, amikor 47 évvel ezelőtt a Demokrata Párt első női politikusa, a New York-i Shirley Chisholm is bejelentette indulását pártja elnökjelöltségéért.A massachusettsi Elizabeth Warren szenátor és a New York-i szenátor Kirsten Gillibrand után Kamala Harris a harmadik nő a Demokrata Pártban, aki hivatalosan is bejelentette, hogy ringbe száll pártja elnökjelöltségéért. Ezt Tulsi Gabbard hawaii törvényhozó is jelezte már, de ő még hivatalosan nem jelentette be. Julián Castro, a texasi San Antonio volt polgármestere szintén hivatalosan bejelentette már indulását a párt elnökjelöltségéért.