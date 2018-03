Ujjong Putyin népe, pedig Oroszország csapdába esett

A leghosszabb visszaesés

Újabb hat évig vezetheti Oroszországot Vlagyimir Putyin, aki a felmérések szerint a voksok nagyjából 70%-ára számíthat a vasárnapi elnökválasztáson. Az orosz vezető népszerűsége töretlen, habár érdemes fenntartásokkal kezelni a nyilvános közvélemény-kutatásokat, hiszen az országban nem publikálhat bárki kénye-kedve szerint felméréseket. A független - vagyis nem Putyin malmára hajtó - szervezeteket jó eséllyel ügynökként tartják nyilván az országban.Ha valaki mégis kételkedve az adatokban, akkor sem kell aggódnia, hogy bárki is fenyegetné Putyin hatalmát, hiszen akinek reális esélye lett volna ellene, annak a kihívónak az indulását ellehetetlenítették. Alexej Navalnij, korrupcióellenes ellenzéki ügyvéd, illetve aktivista több tüntetést is szervezett Putyin ellen az elmúlt években. A megmozdulások miatt többször őrizetbe vették és felfüggesztett börtönre is ítélték - sokak szerint jogtalanul -, így nem indulhat az elnökválasztáson.Putyin támogatottsága annak ellenére magas, hogy az elmúlt években az orosz gazdaság nem teljesített túl jól. A Krím 2014-es Ukrajnától való elcsatolása után - orosz szemszögből egyesítették az anyaországgal - nemzetközi szankciókkal sújtották az országot, a nehéz helyzetet pedig az olaj világpiaci árának összeomlása tetézte. Az orosz GDP hét egymást követő negyedévben visszaesett, ezzel az elmúlt 20 év leghosszabb recessziós periódusát élte át az ország.

A nemzetközi hitelminősítők meg is vonták Oroszországtól a befektetésre ajánlott adósminősítést, miután az intervencionalista politika nyomán elindult az elszigetelődés. A Standard & Poor's a pénzügyi rendszer gyengélkedését, a gazdasági recessziót, a monetáris politika előtt álló kihívásokat, és az összeomló olajár nyomán mélyrepülésbe került rubel inflációs hatásait emelte ki, amikor 2015-ben bóvliba vágta az országot.Nem volt nehéz előre látni a hitelminősítőnek ezeket a folyamatokat, mint ahogy az sem meglepetés, hogy ebben a helyzetben nagymértékben visszaesett a bérek vásárlóereje az országban.

Ön megőrült? Nem, ilyen körülmények soha sem lesznek

A korrupció mélyén

Az előrehaladás, a dinamikus fejlődés érdekében minden szférába ki kell terjesztenünk a szabadságot és meg kell erősítenünk a demokratikus intézményeket, a helyi kormányzatokat, a civil társadalom struktúráit, a bíróságokat

Romló kapcsolatok és katonáskodás

Oroszország és a Nyugat viszonya új mélypontra került a héten a kémügy nyomán. A brit kormány kiutasított 23 olyan orosz diplomatát , akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytatnak Nagy-Britanniában, és felfüggeszt minden tervezett magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezést Oroszországgal, de a párbeszédet nem akarja teljesen megszakítani az orosz kormánnyal - ezt jelentette be szerdán Theresa May brit miniszterelnök. Egy nappal később Az Egyesült Államok közölte , hogy újabb szankciókat léptetett életbe Oroszország ellen. Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankcióval sújtottak között orosz személyek, vállalatok és szervezetek szerepelnek.

Az én meglátásom szerint azok, akik a hidegháború kezdetéről beszélnek, valójában nem elemzők, ők propagandával foglalkoznak. Amennyiben ön fegyverkezési versenyről kérdez, hát az pont akkor vette kezdetét, amikor az Egyesült Államok kilépett az ABM-szerződésből

A csaknem két évig tartó recesszióhoz azonban részben az árfolyam leértékelődésével, részben a feszes gazdálkodással alkalmazkodott az orosz gazdaság, így idén az S&P ki is emelte a befektetésre nem ajánlott kategóriából az országot. Idén már közel 2% körüli növekedéssel számolhat az ország az S&P szerint, a 2019-2021 közötti időszakban pedig átlagosan 1,7% lehet a növekedés.Ez azonban jóval elmarad attól, mint amit Putyin a választások előtti ambiciózus tervében felvázolt és ami egy közepes jövedelmű országtól elvárható lenne. Putyin azt ígérte, hogy az egy főre jutó GDP másfélszeresére nő a következő évtizedben , ezzel Oroszországot a világ öt legnagyobb gazdasága közé emelné. Putyin ígéretének megvalósulásához az orosz gazdaságnak átlagosan 4%-kal kellene növekedni évente a következő időszakban, ami jóval meghaladja az ország elmúlt években nyújtott gazdasági teljesítményét és legtöbb elemző előrejelzését is. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a növekedés hosszú távon visszafogott maradhat a demográfiai folyamatok és a szankciók miatt.A szankciós politika pedig minden bizonnyal marad - Donald Trump amerikai elnök éppen a napokban írta alá a meghosszabbítást -, amelyet Oroszország revizionista politikája miatt alkalmaz ellene a Nyugat. Arra viszont egyáltalán nem lehet számítani, hogy Oroszország visszaadná a Krímet, ami a szankciók feloldásához vezethetne.- válaszolta Putyin egy múlt héten megjelent interjúban arra kérdésre, hogy létrejöhetnek-e olyan feltételek, amelyek mentén lemondana a Krímről. A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki.Ambiciózus terve szerint a szegénységet a felére csökkenti, és kiterjeszti a szabadságjogokat is.- mosolyogtatta meg a nyugati világot Putyin. Ugyanis elnöksége alatt Oroszország a korrupciós és a demokrácia minőségét vizsgáló nemzetközi felmérésekben egyaránt lejtőre került. A Transparency International szerint az egyik legnagyobb a korrupciós érzékelés az országban, az Economist Intelligence Unit és a Freedom House indexei szerint pedig folyamatosan szorul vissza a demokrácia.A Transparency 2018-as felmérése szerint a világ 135. legkorruptabb országa a vizsgált 180-ból, ahol ellehetetlenítik a civil szervezetek működését és a sajtó csaknem teljes kormányzati kontroll alatt áll.Az ígéretözön közepette az ellenség által felderíthetetlen és elfoghatatlan, manőverező nukleáris fegyverek kifejlesztéséről is beszélt Putyin. Szerinte erre azért van szükség, mert az USA kilépett az 1972-es rakétavédelmi szerződésből (ABM). Putyin szerint egyes fegyverek már a hadsereg rendelkezésére állnak.Az egyébként is mélyponton lévő orosz-amerikai kapcsolatoknak Putyin bejelentése egyáltalán nem segített, sokan pedig már arról beszéltek az elmúlt években, hogy most vagyunk a legközelebb egy új hidegháborús időszak kitöréséhez. Az amerikai elnökválasztásba való beavatkozás sztorija, most pedig a brit kémügy kirobbanása erodálja a nyugati országokkal való kapcsolatokat.- mondta Putyin. De beszéljenek inkább a számok: 2004 és 2013 között az USA valóban többet fordított katonai kiadásokra a GDP arányában, azóta azonban Oroszország utcahosszal vezet. Az Egyesült Államokban a 2010-ben látott 4,5%-ról 3% közelébe csökkentek a katonai kiadások, miközben Oroszországban már meghaladja a GDP 5%-át. És januárban fogadták el a 2018 és 2017 közötti fegyverkezési programot (amelyre 20 ezer milliárd rubelt, vagyis 355 milliárd dollárt költenek).