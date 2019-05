Újra bejelzett a hírhedt mutató - földbe áll Amerika?

A mutató előrejelző ereje a piacok előrelátásán múlik. Amennyiben a befektetők azt látják, hogy a gazdasági bizonytalanság növekszik, illetve emiatt jó esély van arra, hogy a hozamok lejjebb kerüljenek, akkor a biztonságos eszközök iránti kereslet emelkedik, lejjebb hajtva ezzel a hozamokat. Miközben a hozamgörbe rövid végét elsősorban a Fed monetáris politikája határozza meg, addig a hosszabb hozamok a befektetők a gazdaság helyzetével kapcsolatos (hosszú távú) kilátásait tükrözik. A befektetők megijedtek a rossz adatoktól, emiatt tömegével kezdték el a hagyományosan szintén menedékeszköznek számító hosszabb lejáratú amerikai államkötvényekbe menekíteni pénzüket.Ma - ahogy már több hónapja szinte minden nap - a kereskedelmi háború kilátásai, illetve ennek várható következményei határozták meg a kereskedést. A kínai ritkafémexport korlátozására tett utalás felerősítette azokat a félelemeket, hogy az amerikai-kínai konfliktus a globális termelési láncokat teszi tönkre, ez pedig beárnyékolta a globális növekedési kilátásokat.

Ahogy azt korábban már jeleztük , a hozamgörbe-invertálódás nem feltétlenül jelenti azt, hogy rövid időn belül recesszió következik be. A hozamok ugyan a gazdaság potenciális lassulásáról árulkodnak, ez még azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül visszaesésnek kell következnie, hiszen a Fed szükség esetén még időben közbe avatkozhat, ami segíthet elkerülni egy recessziót.A hozamgörbe recesszió-előrejelző erejét csökkenti az is, hogy az elmúlt években a világ nagy jegybankjai óriási mennyiségben vásároltak állampapírokat, ami piactorzítást eredményezhetett. Az eszközvásárlási programok hozzájárulhattak a lejárati prémium (vagyis a hosszú és a rövid állampapírok közötti hozamkülönbözet) mérséklődéséhez, emiatt pedig a múltban megbízható előrejelző indikátorok nem biztos, hogy a jelenlegi környezetben is működnek.