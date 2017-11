Újra csúcs közelében a magyar üzleti bizalom

Az üzleti szférán belül az ipar kivételével - itt a várakozások nem változtak - minden ágazat bizalmi indexe kisebb-nagyobb mértékben emelkedett.

Azaz elmúlt időszak termelésének, valamint a termelési kilátásoknak a megítélése romlott, a készleteké és a rendelésállományoké javult. A jövő évi beruházási szándék kissé erősebb az ideinél. Azkilátások továbbra is felhőtlenek, az ágazat bizalmi indexe novemberben újabb historikus csúcsra emelkedett. Októberhez képest a mélyépítő cégek várakozásai kedvezőbbé váltak, míg a magasépítőké kissé romlottak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség novemberben érezhetően erősödött, s a rendelésállomány minősítése is javult.bizalmi index az októberi stagnálás után kissé emelkedett, s megközelítette eddigi csúcsértékét. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése valamivel kedvezőbb lett, míg a rendeléseké némileg kedvezőtlenebb. Abizalmi index novemberben emelkedett, s nemcsak októberi visszaesését dolgozta le, de megközelítette eddigi csúcspontját is. A forgalmi várakozások érezhetően markánsabbá váltak, az általános üzletmenet megítélése viszont romlott egy keveset. Ez utóbbit a múlt magyarázhatja, mivel az elmúlt időszak forgalmának és létszámának megítélése is visszafogottabb lett.

A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi lehetőségét enyhén javulónak, a következő egy évre vonatkozót pedig közepesen romlónak érezte.

várakozások a szolgáltatások kivételével minden ágazatban romlottak, s kissé emelkedett a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Azszándék minden ágazatban erősödött, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. Ahelyzetét az októberinél a kereskedelem kivételével minden ágazatban kisebb-nagyobb mértékben jobbnak látták a válaszolók, a fogyasztók viszont valamivel rosszabbnak.novemberben az októberi enyhe javulást követően hasonló mértékben romlott. A lakosság saját várható pénzügyi helyzetét kissé rosszabbnak, megtakarítási képességét viszont kissé jobbnak ítélte, mint októberben. Utóbbi másfél éve némi hullámzás mellett lényegében stagnál.