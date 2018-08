Újra kamatot emelt a cseh jegybank

A korona idén februárban érte el 25,10-nél az ötéves csúcsát az euróval szemben, majd a feltörekvő piaci gyengülési hullámból nem tudta kivonni magát, július elején a 26-os szintnél is gyengébbre bukott. Még ezzel együtt is jóval erősebb volt azonban, mint a bő 3 évig fenntartott 27-es árfolyamküszöb szintje. Közben a cseh gazdaság dinamikusan nő, a bérek intenzíven emelkednek és mindez a gyenge korona importált inflációs hatásával együtt már fokozza az inflációs kockázatokat. A cseh jegybank 2%-os középtávú inflációs célt határozott meg és már efeletti éves inflációs értéknél jár a cseh gazdaság.Jiri Rusnok a kamatdöntési sajtótájékoztatón többek között azt mondta: nem lehet kizárni egy újabb, rövid időn belül bekövetkező cseh kamatemelést (ez lenne idén már a negyedik ilyen lépés). A mai döntésre és a jegybanki üzenetek hatására egyébként a korona minimálisan gyengült az euróval szemben 25,6-ról 25,65-re, de ebben az egyébként borongósabb nemzetközi befektetői környezetnek is lehetett szerepe.

A jegybank egy hónappal korábban döntött az alapkamat emeléséről, mint arra számítottunk. Makroökonómiai szempontból azonban az emelés mértéke nem jelentős.

A globális gazdasági helyzet nagyon bizonytalan, és ez kihat a korona árfolyamára is

Az MTI által idézett gazdasági elemzők közül Frantisek Táborsky, a Raiffeisenbank elemzője úgy fogalmazott a mai jegybanki döntés kapcsán:Jakud Seidler, az ING befektetői csoport vezető gazdasági szakértője szerint valószínű, hogy az idén legalább még egy alapkamat-emelésre sor kerül.- jegyezte meg. Seidler azzal számol, hogy az év végén az alapkamat 1,50 százalékos lesz.