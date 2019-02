Újra ringbe száll a politikai nagyágyú Trump ellen

A 77 éves, önmagát demokratikus szocialistaként meghatározó politikus a támogatóihoz küldött e-mailben jelentette be, hogy másodszor is indul az elnökválasztáson. "A politikai forradalmat be kell fejezni" - fogalmazott levelében.Bernie Sanders az egyik legismertebb politikus, aki csatlakozott a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok népes táborához. Felmérések szerint jelenleg a legnépszerűbb is a baloldali jelöltek között. Politikai hitvallását három évvel ezelőtt elemzők még az amerikai politika peremén lévőnek ítélték, főbb elemeit azonban mára a Demokrata Párt magáénak vallja.Általános és mindenki számára garantált egészségbiztosítást, 15 dolláros minimális órabért és ingyenes felsőoktatást szorgalmaz. Ezzel a programjával az előző elnökválasztási kampányban fiatalok millióit hódította meg. "Amikor három évvel ezelőtt erről és más elképzelésekről beszéltünk, azt mondták, hogy 'radikálisak' és 'szélsőségesek' vagyunk" - írta a híveinek kedden küldött levelében.A jövedelmi különbségek felszámolását és az általa korruptnak ítélt kampányfinanszírozási rendszer megváltoztatását szeretné elérni, és mint tanácsadója, Jeff Weaver a Politico című lapnak elmondta, "progresszív külpolitikát" javasol majd."Kampányunk arról szól majd, hogy átalakítsuk országunkat és létrehozzunk egy gazdasági, társadalmi, faji és környezeti igazságosságon alapuló kormányt" - fogalmazott kedden. Donald Trump elnököt "rasszistának" nevezte és úgy vélte, hogy az elnök "szexista, idegengyűlölő és olyasvalaki, aki önkényuralmi irányba vezetve bennünket aláássa az amerikai demokráciát".Sanders a jelöltségét támogató egymillió aláírást kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy - mint korábban többször is elmondta - szembeszállhasson a gyógyszergyártókkal és a biztosítási társaságokkal. Elemzők szerint ez az aláírásgyűjtés jelzi majd támogatottságának mértékét is.