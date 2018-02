Újra tépik a Bitcoint, közeleg a 10 ezer dolláros határ

A február elején indult amerikai részvénypiaci mélyrepüléssel párhuzamosan (illetve kissé még az előtt) a bitcoin és más vezető kriptopénzek masszív áresést szenvedtek el, sokan a szabályozás világszerte történő szigorításával és komolyabb figyelmeztetésekkel magyarázták ezt. Az árfolyam átmenetileg 6000 dollár alá is benézett, azaz a történelmi csúcshoz képest mintegy 70%-os áresés következett be másfél hónap alatt. A gyors emelkedést tehát gyors esés követte, mint ahogy ezt a részvénypiacokon is megfigyelhettük kisebb amplitúdó mellett. Aztán ahogy a részvénypiacok is elérték a padlót (?), a bitcoin és társai is a jelek szerint új erőre kaptak az utóbbi napokban és most mindegyik vezető kriptopénz jelentős emelkedésben jár. coinmarketcap.com adatai szerint a Bitcoin 7%-os ugrást produkált az utóbbi 24 órában 9300 dollár közelébe, ami egyhetes távon 15%-ot jelent. Az Ethereum hasonló áremelkedést mutat, a Ripple a 6%-os egynapi emelkedés mellett 43%-ot ugrott egy hét alatt. A Litecoin esetén 31%-os, illetve 41%-os szárnyalásról beszélhetünk. Utóbbiban a Bloomberg cikke szerint az a spekuláció is benne lehet, hogy ez a pénz a közeljövőben elágazhat, azaz forkolhat és még ezt megelőzően akarnak a befektetők bezsákolni a pénzből.