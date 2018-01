Újratöltötte fegyverét az MNB, és most megvárja, hogy sül el

Az alacsony inflációs környezet lehetővé teszi az MNB számára, hogy tartósan alacsony szinten tartsa a jegybanki alapkamatot, így a szakértők többsége még 2019 végére is a jelenlegi, 0,9%-os kamat fenntartásával számol.

Megítélésünk szerint a decemberi ülés óta megjelent makrogazdasági adatok nem valószínű, hogy érdemben módosították a Monetáris Tanács makrogazdasági helyzetértékelését - értékeli a folyamatokat Jobbágy Sándor és Trippon Mariann. A CIB Bank közgazdászai szerint a háztartások fogyasztása erős, amit a feszes munkaerőpiac és a kétszámjegyű reáélbéremelkedés is támogat, az ipari termelés kissé lassult tavaly novemberben, de stabil a teljesítmény, a gazdaságot továbbra is erős külső egyensúlyi pozíció jellemzi.

A kamatok várhatóan szinten maradnak, új nem konvencionális eszköz sem kerül várhatóan bejelentésre

Ami a januártól elindult nem konvencionális eszközöket illeti (MIRS program, jelzáloglevél-vásárlások), az eddigiekről a tanács ha nyilatkozik egyáltalán, vélhetően elég szűkszavú lesz

Tavaly az infláció trendjében a belső kereslet erősödése, a béremelkedések hatása a vártnál lassabban jelentkezett. "Bár a folytatódó béremelkedés, a maginflációs trend és az olajárak legutóbbi világpiaci emelkedése továbbra is felfelé mutató kockázatot tükröz, előrejelzésünk szerint az éves átlagos infláció idén csak mérsékelt emelkedést mutat majd, és a 3%-os inflációs szint tartós átlépése továbbra sem valószínű" - vélekedett Jobbágy és Trippon.A makrogazdasági folyamatok tehát továbbra sem jelentenek korlátozó tényezőt az MNB számára. "A hozamgörbe rövid oldalán sem látunk olyan folyamatokat, amelyek beavatkozást tennének szükségessé. A görbe hosszú végén látott folyamatokkal biztosan nem teljes mértékben elégedett az MNB" - emelik ki kommentárjukban.- véli Ürmössy Gergely és Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzői szerint a közleményben az MNB továbbra is "laza" marad, s mivel vélhetően továbbra sem félnek az inflációtól, így a tartósan is alacsony kamatok/hozamok, illetve a csökkenő meredekségű hozamgörbe fontosságát hangsúlyozzák majd.Utóbbi azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban az MNB céljaival ellentétben növekedni kezdtek a hosszú hozamok . A jegybank decemberben feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű kamatcsere-eszköz (IRS) bevezetéséről döntött, hogy "hogy a laza monetáris kondíciók a hozamgörbének nemcsak a rövid, hanem hosszabb szakaszán is érvényesüljenek". Erre a spekulációra csökkentek is a hozamok, azonban a januári tender után - amikor is az MNB csak 75 milliárdnyi ajánlatot fogadott el a több mint 570 milliárdnyi ajánlatból -, emelkedni kezdtek.A jegybank már reagált is erre az anomáliára, és módosította a monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz terméktájékoztatóját, aminek értelmében a továbbiakban fix áras tenderen hirdeti meg a monetáris politikai célú kamatcsere-eszközét.- véli Ürmössy és Nyeste. Egyelőre az MNB vélhetően kiváró álláspontra helyezkedik, és megnézi, hogy az elkövetkező hetekben milyen eredményeket tud ezeknek az eszközöknek a segítségével "kicsiholni".Ürmössy és Nyeste szerint amennyiben a teljes hozamgörbe meredeksége az elkövetkező időszakban nem csökken az MNB kívánalmainak megfelelően, az O/N betéti kamatot esetlegesen tovább csökkentik, azért, hogy így - részben a rövid kamatokon keresztül - közvetetten húzzák le a hozamgörbe hosszabb végét. "Persze nagy kérdés, hogy ez a manőver mennyire lehet sikeres, ha esetleg a vártnál hamarabb szigorít az Európai Központi Bank, vagy a vártnál gyorsabban nő a magyar infláció" - vélekednek az Erste szakértői.