Újraválaszthatják Trumpot 2020-ban - véli a JP Morgan feje

Bár ne mondtam volna; csak az esélyeket latolgattam

Az amerikai nyilvánosság nem még erősebb kormányra vágyik. Haragudtak a gazdasági válságra, hibáztatták a bankokat, hibáztatták Washingtont, de haragszanak a bürokráciára is

- mondta Dimon, amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy kiáll-e korábbi állítása mellett, mely szerint nincs esély arra, hogy Trumpot újraválasszák.Hozzátette, hogy persze nem politikai szakértő, nem feladata, hogy megjósolja, ki lesz elnök, vagy ki nem. Elismerően beszélt viszont az adóreformokról és reméli, hogy hasonló áttörést sikerül majd az elnöknek elérnie az infrastruktúra és az oktatás terén is.Megkérdezték Dimont arról is, szeretne-e elnök lenni, melyre azt válaszolta, hogy kizárt. Hozzátette viszont, hogy a demokratáknak jelenleg nincs egy üzleti környezetet és vállalkozásokat támogató, centrista jelöltje.- mondta a bankvezér.A legújabb közvélemény-kutatások szerint a pártnak viszont jó esélyei vannak a 2018-as időközi választásokon, a jelenlegi trendek alapján visszahódíthatják a képviselőházat.Dimon egyébként tagja Trump üzleti tanácsának, az elnökkel szemben viszont többször is kritikus volt, főleg a tavalyi charlottesville-i események után, miután szélsőjobboldali tüntetők összecsaptak az ellentüntetőkkel és az eseménynek több halálos áldozata is volt.