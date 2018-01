Utolsó mohikánként mennek szembe a világgal Matolcsyék

Lassan senki sem lesz olyan bátor a világon, mint Matolcsyék

Semmi sem tántorítja el a magyar jegybankot

Ráfázhat még a forint erre a nagy merészségre

Nagyítóval kell keresni ma a világban olyan jegybankot, mely még a lazítás útján van, hiszen a fejlett világ nagy intézményei közül a Fed már évek óta a lassú, de fokozatos kamatemelésben hisz, és idén az EKB is elkezdi majd leépíteni eszközvásárlási programját. A Bank of Japan továbbra is pumpálja a pénzt a gazdaságba, de az utóbbi hetekben már ők is elkezdték óvatosan behúzni a féket, csökkentették a vásárlások havi keretösszegét.A feltörekvő piacokon sem merészek már a jegybankok, néhány egyedi sztoritól eltekintve legalább a monetáris kondíciók tartására rendezkedtek be. Ilyen egyedi sztori például Oroszország, ahol az ukrán válság során 17%-ig kellett emelni a kamatot, hogy a rubelt megvédjék a túlzott gyengüléstől, majd onnan kezdtek szép lassan vágni, most 7,75%-nál tartanak, ami decemberben újabb 50 bázispontos lazítást jelentett.Hasonló egyedi sztorit látunk Brazíliában, ahol évekig fenntartották az extrém magas, 14% feletti kamatot, amit aztán 2016 végén kezdtek levágni a kedvező nemzetközi környezetben. Még durvább a helyzet Argentínában, ahol még mindig 27,25%-os kamatszintnél tartanak, azt próbálják most apránként faragni.A Trading Economics összesítése szerint negatív alapkamat jelenleg csak négy országban van a világon, Svájc, Dánia, Svédország és Japán tart érvényben ilyen ultra laza monetáris politikát. Utána következik az eurózóna és Bulgária nulla százalékos kamata, ezeken kívül a 0,9%-os magyar kamat alatt van még az izraeli, a brit, a norvég, a cseh és a szingapúri irányadó ráta.A jelenlegi helyzet mellett fontos, hogyazt illetően, hogy tartósan a jelenlegi szinten maradjon a magyar alapkamat. Vagyis miközben a jegybankok többsége lassan a szigorításra rendezkedik be, addig nálunk még arról álmodik a Monetáris Tanács, hogy további legalább két évig nem kell kamatot emelnie. A napokban Virág Barnabás, a jegybank ügyvezető igazgatója nyilatkozta azt a Figyelőnek, hogy legalább 2020 elejéig maradhat a mostani rekord alacsony kamatszint.Úgy tűnik, hogyaz MNB, a Commerzbank épp csütörtökön publikált egy friss elemzést, melyben már azzal számolnak, hogy 2019 végéig nem lesznek kamatemelési gondjai a magyar jegybanknak, szerintük a jelenlegi alacsony globális inflációs környezetben az MNB 3%-os inflációs céljának elérése nincs veszélyben, ráadásul a Monetáris Tanács várhatóan addig nem is hajlik majd a szigorításra, amíg az inflációs toleranciasáv felső szélét, 4%-ot el nem éri a pénzromlás üteme.Persze a mi szempontunkból nem az a legfontosabb, hogy Brazíliában, Argentínában, Törökországban vagy Ukrajnában meddig tudnak vágni az extrém magas kamatokon. Az MNB monetáris politikáját elsősorban régiós összevetésben érdemes vizsgálni, hiszen a befektetők sem a brazil vagy az ukrán piacra tekintenek alternatívaként, hanem például Lengyelországra, Romániára vagy Csehországra.Kelet-Közép-Európában pedig egyértelműnek látszik, hogy jelenleg nincs a magyarnál bátrabb jegybank. Elsőként a csehek léptek a szigorítás útjára, ők tavaly nyár óta már kétszer emeltek kamatot a korábbi extrém alacsony 0,05%-ról, így most fél százaléknál tartanak. Romániában január elején emelték 25 bázisponttal 2%-ra az irányadó rátát, ezzel talán a vártnál korábban ők is elkezdtek szigorítani. Az elemzők ugyanis csak az év második felére várták az első kamatemelést Bukarestben.

Mindez pedig azért fontos, mert így a cseh koronával szemben folyamatosan olvadhat a forint kamatelőnye, hamarosan néhány további emelés után akár teljesen el is tűnhet ez az előny. A lengyel zloty és a román lej pedig a várhatóan tovább emelkedő kamat miatt egyre vonzóbb lehet a forinttal szemben. Vagyis ha tényleg még két évig ki tud tartani az MNB, akkor addigra könnyen lehet, hogy a forint lesz a legkevésbé vonzó befektetés a régióban.

Vagyis mára oda jutottunk, hogy már csak a lengyel 1,5%-os és a magyar 0,9%-os alapkamat tart ki a régióban, Varsóban 2015 óta nem nyúltak a kamatszinthez. A várakozások szerint azonban ők is hamarabb léphetnek majd rá a gázra, az elemzők most arra számítanak, hogy valamikor 2018 második felében elkerülhetetlen lesz az első emelés, csak annak pontos időzítése kérdés az elemzők szerint, bár egyelőre Varsóban is fogadkoznak, hogy 2018-at még kihúzzák kamatemelés nélkül. Mi pedig utána még legalább egy évig maradhatunk a jelenlegi szinten.Ez ugyan nem jelenti azt, hogy automatikusan a magyar deviza gyengülésére kell felkészülni, viszont mindenképp sérülékenységi tényező a forint szempontjából. A Commerzbank már idézett elemzése szerint például a Monetáris Tanács bátorsága miatt még évekig negatív lehet a reálkamat Magyarországon. Ezt viszont kompenzálhatja a GDP 4%-ára rúgó fizetési mérleg többlet, ami évek óta támogatja a forintot. Szintén a magyar deviza mellett szólhat, hogy a három nagy hitelminősítőből legalább az egyik várhatóan felminősíti majd Magyarországot 2018-ban, az S&P és a Fitch is pozitív kilátást tart érvényben.Vagyis az elemzők mérsékelt forintgyengülésre számítanak, szerintük fennmaradhat a jelenlegi egyensúlyi helyzet, amikor a monetáris politika okozta sérülékenységet néhány fundamentális erősség kompenzálja a forint esetében. Egy néhány nappal korábbi elemzésben szintén a Commerzbank becsülte azt, hogy az idei év közepére 315-ig gyengülhet a forint az euróval szemben, majd az év végére még egy kicsit feljebb kúszhat a jegyzés 317-ig. Rövid távon az elemzők szerint a tavaszi választási kampány hozhat a korábbinál nagyobb kilengéseket az árfolyamban akkor, ha tovább romlik a magyar kormány és az Európai Unió viszonya akár átmenetileg a kampány során.