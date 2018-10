Vajon mi derül ki egy önkormányzati honlapról?

Míg több esetben szinte alig található az önkormányzati honlapon érdemi információ, addig a városok jelentős részénél az állampolgárok tájékoztatása naprakész és sokrétű.

A helyi önkormányzatok és vállalataik honlapjai fontos információs forrást jelentenek mind a helyi közösségek, a közügyekben érdekelt állampolgárok, mind a gazdasági befektetők számára. A honlapokon elérhető adatok és információk segítenek tájékozódni az önkormányzatok működéséről, gazdálkodásáról, a helyi szolgáltatások minőségéről és fejlesztési irányairól. Az önkormányzatokról, a helyi szinten nyújtott közszolgáltatásokról kapott, könnyen elérhető és értelmezhető adatok és információk jócskán erősítik az állampolgári, befektetői bizalmat és lehetőséget adnak a helyi versenyképességet erősítő új együttműködésekre is.A Budapest Intézet és a CRCB 2018-ban indította azt a kezdeményezést , melynek keretében a városi önkormányzatokat és önkormányzati vállalataikat kívánják támogatni abban, hogyan javítsák átláthatóságukat és hatékonyabbá tegyék adatközlési gyakorlatukat. Az elemzők első körben 368 városi önkormányzat és 117 önkormányzati vállalat honlapjain elérhető adatok és információk körét mérték fel.Az önkormányzatoknál az idei eredményeket összevetve a 2013-ben és 2015-ben kapott eredményekhez ( pdf ) képest az idei adatok némi javulást mutatnak: a városi önkormányzatok honlapjai 2018-ben több, az állampolgárok tájékoztatását szolgáló adatot és információt tartalmaznak, mint korábban. Erre mutatnak a CRCB által kialakított, a városi önkormányzatok honlapjainak nyitottságát és átláthatóságát 15 szempontból mérő index (MOPI, Municipality Openness Index) alakulása. A 0 és 1 között mozgó mutató átlaga 0,46 pont volt 2018-ban, míg 2015-ben 0,45 és 2013-ban 0,44. Ez a kedvező fejlemény elsősorban a megyei jogú városok honlapjai nyitottságában és információ közlésében bekövetkezett javulásnak köszönhető, amelyek a legmagasabb index értéket kapták (lásd az 1. ábrát).Újdonságértékű, hogy idén 22 önkormányzat esetében a kutatók kibővítették a felmérést a helyi önkormányzati vállalatok gyakorlatának feltérképezésével. Fontos kiemelni, hogy mind a városok, mind a városi cégek esetében jelentősek a különbségek.Az önkormányzati vállalatok esetében is rendkívül nagy különbségek figyelhetők meg az egyes honlapok információ-gazdagságában (lásd a 2. ábrát). Ezek a különbségek azt is jól mutatják, hogy hazánkban is lehetséges nyitott, információkban gazdag honlapot üzemeltetni egy városi önkormányzatnak, vagy önkormányzati vállalatnak, és széleskörűen és naprakészen tájékoztatni az állampolgárokat szervezetük működési rendjéről, fontosabb döntéseikről, gazdálkodásukról.

Érdemes kiemelni, hogy pozitív összefüggés mutatkozik az önkormányzatok és az általuk tulajdonolt cégek adatközlési gyakorlatában: ahol több információt közöl az önkormányzat honlapja, ott a cégeinek honlapjára is inkább jellemző ez.A felmérést végzők tapasztalata szerint az online közzétett adatok és információk jó mutatói annak is, hogy mennyire hatékonyan és milyen minőséggel végzik munkájukat az adott önkormányzatok és cégeik. Ez az összefüggés pedig fordítottan is igaz lehet: a szervezeti, gazdálkodási, működési adatok és információk közzétételének javítása része lehet annak a folyamatnak, mely a szervezetek hatékonyságát, szolgáltatásaik minőségének fejlesztését eredményezheti.A kezdeményezés keretében a Budapest Intézet és a CRCB számos hazai és nemzetközi jó példát, könnyen és olcsón megvalósítható közzétételi példát gyűjtött össze. Fontos lenne, hogy az önkormányzatok minél szélesebb köre venné át ezeket, egyszerűen azért mert egy jól kezelhető, informatív honlap elsősorban az állampolgárok tájékoztatását szolgálja. Ha az állampolgárnak kell valamilyen, az önkormányzat működésével kapcsolatos információ, azt legegyszerűbben az önkormányzat honlapján érheti el. Egy a jó honlap pedig lehetővé teszi, hogy az állampolgárok, ha szükség van rá, gyorsan tudjanak informálódni, ügyeket intézni - mondják a kutatást végző szakemberek.