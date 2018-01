Válságban a közgazdaságtan? Jelen és jövő

A makroökonómia múltja és jelene

A közgazdaságtan a szűkös erőforrások melletti - főként, de nem kizárólag gazdasági - döntések tudománya. Jellemzői a módszertani individualizmus, illetve a korlátok közötti racionális döntés feltevése. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az általános elvek nagyon tág és rugalmas keretet adnak az elemzésre: ma már a sztenderd eszköztár részének tekinthető a játékelmélet, a korlátozott racionalitást feltételező viselkedési közgazdaságtan, vagy a kísérleti közgazdaságtan. Közös jellemzője ugyanakkor az összes "elfogadott" irányzatnak a matematikai modellek és/vagy a statisztikai, ökonometriai eszközök használata. Ezek nélkül ma már szinte elképzelhetetlen vezető folyóiratban tudományos cikket publikálni.Úgy gondolom, hogy a matematika és statisztika használata a közgazdaságtanban elkerülhetetlen. Az utóbbi nélkül lehetetlen volna a különböző elméleteket verifikálni, az előbbi pedig megkerülhetetlen akkor, ha komplex problémákat vizsgálunk, ahol számtalant hatást és csatornát kell elkülönítenünk és összevetnünk. Természetesen van tere az új gondolatok verbális kifejtésének az írott és elektronikus sajtóban, blogokon, könyvekben. Ahhoz azonban, hogy egy új gondolat tudományosan megalapozott eredményhez vezessen, szükséges annak formalizálása, majd statisztikai tesztelése. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden matematizált közgazdasági modell jó és hasznos, és azt sem, hogy a statisztikai tesztek mindig egyértelműek.A makroökonómia születését általában John Maynard Keynes korszakalkotó művének, az Általános Elméletnek a megjelenéséhez kötjük. Megkülönböztető jegye sokáig az volt, hogy az egyéni döntések aggregálása helyett nemzetgazdasági szinten megfogalmazott, részben elméleti, részben statisztikai összefüggések alapján próbálta vizsgálni a GDP, infláció, munkanélküliség alakulását. Ilyen összefüggés volt pl. a fogyasztási függvény, amely a háztartások aggregált fogyasztási kiadásait a mindenkori rendelkezésre álló jövedelem függvényeként definiálta anélkül, hogy ezt a kapcsolatot levezette volna egyéni döntési problémákból.Az 1950-60-as években kifejlesztett keynes-i eszköztár rendkívül fontos meglátása volt, hogy az árrendszer önkorrekciós mechanizmusai nem feltétlenül működnek tökéletesen és gyorsan. Lehetséges az, hogy egy piacgazdaság időről-időre mély recesszióba zuhanjon, amiből kormányzati beavatkozás nélkül csak lassan tud kikapaszkodni. Szükség van aktív fiskális és monetáris politikára ahhoz, hogy a válságok elkerülhetőek, vagy legalábbis enyhíthetőek legyenek. A keynes-i megközelítés fő elveit mára kevesen vitatják. A keynes-i "aranykor" módszertani megközelítése ugyanakkor radikálisan átalakult.

Figyelembe kell venni a gazdasági folyamatok időbeliségét, és a döntéshozók jövőről alkotott várakozásait.

A gazdasági döntések - a várakozások kialakítását is beleértve - legalábbis részlegesen racionális megfontolások következményei, ahol a gazdasági szereplők adott korlátok között igyekeznek a lehető legjobb alternatívát választani.

A piaci tökéletlenségeket lehetőleg explicit módon, minél konkrétabb formában kell beépíteni a vizsgálatba. Ez azért fontos, mert a gazdaságpolitikai ajánlások erősen függenek a probléma kiváltó okától.

A makroökonómiai modellek végső tesztje empirikus viselkedésük. A modellezés mellett a statisztikai eszköztár bővítése is szerves része a makroökonómiai kutatásnak.

Az a cél, hogy kellően realisztikus, általános érvényű, de könnyen kezelhető modellt alkossunk meg, ami alkalmas mind gazdaságpolitikai alternatívák előzetes vizsgálatára, mind pedig statisztikai előrejelzésre, egyelőre nem látszik reálisnak.

DSGE modellek

a munkapiac keresési súrlódásai,

bizonyos mértékű rövidlátás a gazdasági szereplők részéről,

hiányos információk melletti tanulás,

vagy akár pénzügyi súrlódások.

a véletlen események valószínűsége jól ismert,

a háztartások jövedelmi és vagyoni különbségének nincs jelentős aggregált hatása,

a gazdaság mindig visszatér egy egyértelműen meghatározott hosszú távú egyensúlyhoz, illetve

a várakozások a gazdasági fundamentumoknak megfelelően alakulnak, és nincs önálló szerepük.

Ennek oka az, hogy az 1970-es években alapvető kritikák érték a keynes-i gyakorlatot mind elméleti, mind empirikus szempontból. Világossá vált, hogy a gazdasági szereplők döntéseiben fontos szerepet játszanak a jövőre vonatkozó várakozások, és ezek a várakozások nem tekinthetők a gazdaságpolitikától független, exogén adottságnak. Ennek a jelenségnek egy fontos igazolása volt az USA-ban az infláció megjelenése a 70-es évek olajsokkjai után, majd a Paul Volcker által folytatott sikeres antiinflációs politika a 80-as évek elején. Az 1. ábrán látható, hogy a 70-es években kialakuló magas infláció és magas munkanélküliség kombinációját a 80-as években sikerült megtörni. A jegybank erőteljes kamatemelései ugyan recesszióhoz vezettek 1982-83-ban, de a hagyományos keynes-i modellek által előre jelzett óriási "gazdasági áldozat" szerencsére nem következett be. A Fed a vállalatok és háztartások számára gyorsan hitelessé váló antiinflációs politikája beépült az ár- és bérvárakozásokba. Világossá vált, hogy a várakozások és az előretekintő viselkedés figyelembe vétele nélkül nem lehet megérteni a makrogazdaság viselkedését, illetve sikeres stabilizációs politikát folytatni.A 80-as és 90-es évek nagy makroökonómiai dilemmája az volt, hogy miként lehet összeegyeztetni a keynes-i felismerést (amely szerint a piaci mechanizmusok időnként korrekcióra szorulnak) a gazdasági szereplők előretekintő, gazdaságpolitikára reagáló viselkedésének figyelembe vételével. Meglátásom szerint mára konszenzus alakult a ki azokról a fő elvekről, amelyek a makroökonómiai kutatást vezérlik:A nehézséget nyilvánvalóan az okozza, hogy ezeket az elveket hogyan ültetjük át a gyakorlatba. Nehezíti a kutató dolgát, hogy mivel a makroökonómia a nemzetgazdaság egészét próbálja modellezni, egy rendkívül bonyolultstruktúrát - sok részpiac, nagyszámú döntéshozó, szerteágazó pénzügyi közvetítő rendszer stb. - kell logikai és matematikai szempontból kezelhető módon megjeleníteni.2008 előtt úgy látszott, hogy a 2000-es évek elejére kikristályosodott úgynevezett DSGE ("dynamic, stochastic, general equilibrium") modellek megoldják a fenti dilemmát (Bár ez az elnevezés szinte minden modern makromodellre ráillik, közkeletűen a ragadós árakkal, illetve számos más piaci tökéletlenséggel kibővített neoklasszikus növekedési modellt, az úgynevezett az "új-keynes-i modellt" értjük rajta).A racionális, optimalizáló háztartások és vállalatok, valamint a viszonylag egyszerűen kezelhető ár-, bér-, és egyéb súrlódások egy olyan vizsgálati keretet eredményeztek, amelyben a gazdasági szereplők reagálnak az őket ért vagy általuk várt külső hatásokra, ugyanakkor a különböző piaci és egyéb tökéletlenségek miatt a monetáris (és kisebb mértékben a fiskális) politika hatással van a reálváltozókra, és a gazdaságpolitikai beavatkozások kívánatossága is tanulmányozható. Smets és Wouters híres 2007-es tanulmánya pedig azt bizonyította, hogy a DSGE modellek előrejelző képessége nem rosszabb, mint a rendelkezésre álló szofisztikált, de tisztán statisztikai modelleké.További vonzerőt jelentett, hogy a modellkeret számos módon bővíthető: beépíthetőek példáulNem igaz tehát az a vád, hogy ezek a tényezők nem jelennek meg DSGE modellekben. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogyAz az elvárás, hogy a makro modell egyszerre magyarázza a gazdaság egészének viselkedését ("általános egyensúly"), jelenjenek meg benne véletlen és előre nem látható tényezők ("sztochasztikus"), illetve értelmezhetőek és magyarázhatóak legyenek a jövőre vonatkozó várakozások és döntések ("dinamikus") csak nagyon erős egyszerűsítő feltételek mellett teszi lehetővé a modell matematikai megoldását. Ezek részletes ismertetésére itt nincs lehetőség. Röviden összefoglalva a modell akkor megoldható, haNem az a kérdés, hogy ezek a feltevések realisztikusak-e, hiszen természetszerűleg minden modell (még akkor is, ha nem matematikai) egyszerűsít. Ahhoz, hogy elvessük a DSGE-keretet, egyrészt annak valamely lényeges és általa magyarázott kérdésre bizonyíthatóan rossz választ kell adnia.A korábban, nem válságkörülmények között hasznosnak bizonyult DSGE modellek elvetésének azonban az is feltétele, hogy találjunk egy alternatív megközelítést, amely általában jobban működik. Előzőleg már láttuk, hogy a hagyományos keynes-i megközelítés nem ilyen. Nézzük meg röviden, hogy az erős DSGE feltevések feloldása milyen alternatívákhoz vezet, illetve elképzelhető-e valamilyen radikálisan más alternatíva.