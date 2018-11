Van, amin már egy békés Brexit sem segít

A Bank of America-Merrill Lynch globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) hétfőn bemutatott új vizsgálata szerint a britek jelentős relatív többsége nem is bízik a Brexit-megállapodásban. Arra a kérdésre, hogy miként ítélik meg ennek esélyeit, a válaszadók 48 százaléka nevezte valószínűtlennek vagy nagyon valószínűtlennek, és csak 29 százalékuk tartotta valószínűnek vagy nagyon valószínűnek a megegyezést az unióval a kilépés jövő márciusra várható időpontja előtt.Arra a kérdésre, hogy a megállapodás miként befolyásolná a fogyasztási hajlandóságot, mindössze 12 százalék mondta valószínűnek vagy nagyon valószínűnek, hogy ebben az esetben nagyobb értékű vásárlásra - például gépjármű vagy televíziós készülék beszerzésére - szánná el magát.az Európai Unióval a Brexit feltételeiről, 26 százalékuk pedig valószínűnek vagy nagyon valószínűnek nevezte, hogy még ebben az esetben is csökkentené fogyasztási kiadásait.A vizsgálat kimutatta azt is, hogy a britek meglehetősen borúlátóan ítélik meg saját jövőbeni anyagi helyzetüket.Arra a kérdésre, hogy véleményük szerint a Brexit miként érinti személyes pénzügyeiket, a válaszadók 22 százaléka mondta azt, hogy kisebb vagy jelentős javulásban bízik, 42 százalékuk viszont pénzügyi helyzetének kisebb vagy jelentősebb romlásától tart. Még többen,és csak 27 százalék bízik kisebb-nagyobb mértékű javulásban.A makrogazdasági elemzőházak legutóbbi előrejelzései is alátámasztják e borúlátást. Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics minapi átfogó tanulmányában közölte: modellszámításai azt mutatják, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén a brit hazai össztermék (GDP) értéke 2020 végére 2,1 százalékkal, 2023-ra 2,7 százalékkal maradna el attól a szinttől, amelyet a brit gazdaság átfogó Brexit-megállapodás elérése és a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak érvényesítése esetén e két évben elérhetne.Egyes citybeli vélemények szerint a megállapodás nélküli Brexit akár recessziót is okozhat a brit gazdaságban. A The UK in a Changing Europe nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely legutóbbi tanulmánya szerint a 2007-2008-as pénzügyi válság idején csak a Bank of England - a brit jegybank - által a brit bankrendszerbe juttatott likviditásinjekció akadályozta meg a szektor összeomlását. A ház szerint azonban most nincs olyan intézmény, amely ugyanígy készen állna a kereskedelmi rendszer megvédésére megállapodás nélküli Brexit esetén, és ebben a helyzetben egyértelműen lehetséges - bár nem elkerülhetetlen - súlyos recesszió kialakulása a brit gazdaságban.