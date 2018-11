Van Brexit tervezet, de akár már ma megbukhat a brit miniszterelnök

A szavazás kimenetele messze nem egyértelmű. A kormányzó Konzervatív Párt ugyanis a tavaly nyári előrehozott parlamenti választásokon a korábban jósolt fölényes győzelem helyett elvesztette addigi meglehetősen szűk alsóházi többségét is, és azóta a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erővel, a Demokratikus Unionista Párttal (DUP) kötött megállapodás alapján, a DUP tízfős alsóházi frakciójának külső eseti támogatásával alátámasztott kisebbségi kormányzásra kényszerül.Szerdán azonban a DUP több magas rangú politikusa, köztük Arlene Foster, a párt vezetője is kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a párt támogatni tudja-e a kilépési feltételekről szóló megállapodás-tervezetet, amelyről előző este jutottak egyezségre Brüsszelben a Brexit-tárgyalásokat folytató szakértői küldöttségek.Mindemellett a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának képviselői is rendkívül elégedetlenek a tervezettel, annak ellenére, hogy szövegét a nap folyamán még nem ismerhették.A tervezet egyik legsarkalatosabb pontja az, hogy a kétoldalú jövőbeni kapcsolatok feltételrendszerének életbe lépéséig egységes vámtérség jönne létre az Európai Unió és az Egyesült Királyság egésze között, vagyis Észak-Írország ugyanabba a közös vámtérségbe tartozna, mint Nagy-Britannia. Nincs azonban meghatározva végdátum arra, hogy a tervezett vámtérség meddig állna fenn, jóllehet eredetileg ez is London követelései közé tartozott.A közös vámtérség lehetséges pótmegoldásként szerepel a tervezetben az ír-északír határellenőrzés elkerülésére, arra az esetre, ha a Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak végéig nem jönne létre átfogó megállapodás az Egyesült Királyság és az Európai Unió majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszeréről.A keményvonalas tory Brexit-tábor azonban attól tart, hogy kijelölt végdátum híján állandósulna ez a megoldás, vagyis az Egyesült Királyság meghatározatlan ideig az EU vámszabályaihoz lenne kötve, megakadályozva, hogy London önálló nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kössön az unión kívüli országokkal.Az indulatokat jelzi, hogy egy név nélkül nyilatkozó tory képviselő a BBC-nek szerda este kijelentette: az elégedetlen frakciótagok akár már csütörtökön bizalmatlansági indítványt kezdeményezhetnek Theresa May ellen.