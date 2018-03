Van egy ország Európa közepén, melyet épp most ítélnek halálra a szomszédai

Eltűnt 3 millió ember

Ukrajna azért van rossz helyzetben, mert nyugatról EU-tagállamok határolják, egyetlen határ átlépésével lehet Lengyelország, Románia vagy Magyarország felé kivándorolni. Vagyis az embereknek nem kell az életüket és az egészségüket hosszú úton kockáztatni a meneküléshez. Ráadásul a romló demográfiai folyamatok miatt a fenti országok szívesen fogadják az ukrán vendégmunkásokat, sőt ösztönzik a beáramlásukat. Ezzel viszont a demográfiai terhek halmozottan jelennek meg Ukrajnában.

Folyamatos a menekülés Európa felé

2014-ben a Krím elcsatolása előtt még 45,25 millió fő volt Ukrajna lakossága. A kétmilliós félsziget orosz annektálása mellett azonban más okból is riasztó ütemben fogy a népesség.Ma a hivatalos statisztika szerint nagyjából 42,4 millióan élnek Ukrajnában, vagyis három év alatt majdnem 3 millió ember tűnt el. Ez a szám elég bizonytalan, becslések szerint az ország valódi lakossága ennél alacsonyabb is lehet. Mindenesetre a tendencia folytatódásával 2020-ra még hivatalosan is 40 millió alá eshet az ország lakossága. A legutóbbi népszámlálás egyébként 2001-ben volt az országban, így pontos adatok csak abból az időből állnak rendelkezésre.A lakosságszám körüli bizonytalanságot jelzi, hogy a 3 milliós lakosságszám-csökkenésből 2 milliót a Krím elcsatolása magyaráz, és csak az Európai Unióba több mint 1,5 millió ukrán érkezett. Ez alapján valószínű, hogy a hárommilliós becslés jócskán alulmúlhatja a tényeket. Az Eurostat adatai szerint egyébként 2013 és 2016 között folyamatosan emelkedett az ukránoknak kiadott letelepedési engedélyek száma, 2016-ban ez már majdnem elérte a 600 ezret az előző évi 500 ezer után (a 2017-es adatok majd csak valamikor az év második felében lesznek ismertek).

Te elköltöznél a szomszédba négyszeres fizetésért?

Van azért pozitívum is: ömlik be a pénz az országba

Ráadásul ezek csak a hivatalos számok, a becslések szerint továbbiA bevándorlók korbeli összetételéről nincsenek pontos információk, az azonban sokat elárul, hogy 2016-ban a letelepedési engedélyek 82,7%-át munkavállalási céllal igényelték az Ukrajnából érkezettek, vagyis szinte mindenki munkaképes korú lehetett. Ugyanebből lehet arra is következtetni, hogy sokan a családot is hátrahagyva jönnek dolgozni. Emellett logikusnak is tűnik, hogy leginkább a fiatal, képzett, munkaerőpiaci szempontból legértékesebb munkaerő vándorol el, nem pedig az ellátási jogosultság nélkül maradó nyugdíjasok.Az ukrán munkások elcsábításában Lengyelország jár az élen, az Eurostat adatai szerint 2013-16 között 1,36 millió ember vándorolt az országba keletről. A becslések szerint összesen mintegy 1,5 millió ukrán dolgozhatott legálisan az országban 2016 végén, emellett további félmillióan lehettek illegálisan az országban. Sokat elárul, hogy. Ennek oka részben a régióban legmagasabb fizetés, a kulturális és nyelvi hasonlóságok, illetve a lengyel gazdaság munkaerőhiánya.Az utóbbi években Magyarországon is volt arra törekvés, hogy a munkaerőhiányt megpróbálják ukrán vendégmunkásokkal pótolni, azonban úgy tűnik, hogy későn ébredtünk. Az Eurostat adatai szerint 2015-ben alig 1700, majd 2016-ban kicsivel kevesebb mint 2400 letelepedési engedélyt adtak ki ukránoknak, vagyis aPersze ha kicsit jobban megnézzük Ukrajna és a szomszédos országok életszínvonalát, akkor nem meglepő, hogy tömegesen menekülnek az emberek. Ha például a minimálbért vesszük figyelembe: az ukrán törvényben rögzített legalacsonyabb fizetés jelenleg 3723 hrivnya, ami alig több mint 100 euró, vagyis nem egészen 45 ezer forint. Eközben a magyar minimálbér január óta 138 ezer forint, vagyis a háromszorosa annak, mint keleti szomszédunknál.Hasonló a helyzet a többi szomszédos országban is, a lengyel minimálbér például több mint 500 euró idén, vagyis még a magyart is meghaladja, míg a románoknál ez az érték kicsit több mint 400 euró. Vagyis négy-ötszörös különbségről beszélhetünk. Az ukránoknak jelenleg néhány száz kilométert kell költözniük ezért.Hasonló a helyzet az átlagbérrel is: az ukrán 7711 hrivnya 236,5 eurónak felel meg, miközben Magyarországon a 300 ezer forintos bruttó átlag ennek majdnem a négyszerese, Lengyelországban pedig a 4500 zlotys átlag 1000 euró feletti összegnek felel meg.Bármilyen hihetetlen, van pozitívuma is annak, hogy tömegével vándorolnak el az emberek Ukrajnából:. Vagyis miközben egyre nagyobb a nyomás az ukrán gazdaságon, a tömeges munkaerőhiány már a növekedésre is hatással van, dollármilliárdok ömlenek be ezen a csatornán. Legutóbb a Bloomberg számolt be arról, hogy az ukrán jegybank felülvizsgálta korábbi számítási módszerét, és arra jutott, hogy tavaly 9,3 milliárd dollár - a korábban becsültnél 2 milliárddal több - érkezett az országba a külföldön dolgozó ukránoktól.Az ukrán kormány elismeri, hogy a magánjellegű hazautalásoknak egyre nagyobb szerepük van a gazdaságban, ma már ezek összege meghaladja a közvetlen tőkebefektetésekét. Az előbb említett revíziónak köszönhetően a folyó fizetési mérleg hiánya 2017-ben csak a GDP 1,9%-a volt a korábban gondolt 3,7%-kal szemben. Ugyanakkor az elemzők szerint az, hogy a hazautalások egyre nagyobb részt tesznek ki a gazdaságból, jelzi egyben Ukrajna elszegényedését is. A kijevi Dragon Capital szakembere például arra figyelmeztet, hogy a mostani tömeges kivándorlásnak hosszú távú gazdasági hatásai lehetnek. Az ukrán cégeknek ugyanis emelniük kell a béreket, hogy legalább megpróbálják otthon tartani a munkaerőt, ez viszont gyorsan erodálja az ország versenyképességét.