Van remény: pénzt ad a kormány a szemétkáosz kezelésére

Valójában pontosan az történik, amit néhány éve már megjósoltak a szakértők. A rezsicsökkentés hatására a hulladékszállítás jórészt veszteséges vállalkozássá vált, amit az elmúlt évek gazdasági tendenciái (munkaerőhiány, béremelkedés) tovább súlyosbítottak. A kormány is készült erre, mert ekkor rendezte úgy a kérdést, hogy ha a szemétszállító nem akarja/tudja elszállítani a szemetet, akkor a Katasztrófavédelem kijelöl egy "kényszerszolgáltatót". Az sem meglepetés, hogy ez pontosan ugyanaz a cég, aki eddig szolgáltatott, elvégre más aligha lehet alkalmas egy adott területen a feladatellátásra. Így aztán csupán annyi történik, hogy a csökkentett szemétszállítási díjat (némi zűrzavarral spékelve) adóforintokkal pótolja az állam. Vagyis így is, úgy is a polgárok fizetnek.