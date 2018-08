Váratlan adat jött: már Amerikában is kínzó a munkaerőhiány

Az amerikai munkaügyi tárca adatai szerint azonban ezzel együtt az is lényeges, hogy 59 ezerrel több új nem-mezőgazdasági munkahely jött létre májusban és júniusban, mint eddig tudtuk. Ez tehát mérsékli a főadat által elsőre sugallt kedvezőtlen képet (190 ezer helyett csak 157 ezer új munkahely). Közben az is lényeges, hogy 4%-ról 3,9%-ra mérséklődött a munkanélküliek aránya, mivel nőtt a gazdaságilag aktívak bázisa (amihez viszonyítanak a ráta kiszámításához). Ezzel együtt azonban az is igaz, hogy az aktivitási ráta 62,9%-on stagnált.A 157 ezer fős növekedés úgy jött össze, hogy a magánszektorban 170 ezer fős volt a növekedés, míg a kormányzatiban 13 ezer fős leépítés történt. A főbb ágazatok közül az iparban 37 ezer, az árutermelő ágazatokban 52 ezer, az építőiparban 19 ezer fős, a szolgáltatásoknál 118 ezer, a kiskereskedelemben pedig 7 ezer fős volt a bővülés üteme júliusban.A kínzó munkaerőhiány Amerikában is hajtja felfelé a béreket, amire a Fed-nek is kiemelten figyelnie kell a kamatdöntési stratégiája során. Az órabérek júliusban havi alapon immár 0,3%-kal nőttek (júniusban 0,1%-kal), ami éves alapon 2,7%-os emelkedést jelent. Ez megegyezik a júniusi éves bérnövekedési ütemmel.

Az átfogó amerikai munkaerőpiaci adatokra csak csekély mozgások látszottak a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon: a dollár csak pillanatokra erősödött valamelyest az euróval szemben, majd 1,16-nál ragadt, a vezető határidős amerikai részvényindexek pedig minimálisan inkább süllyedtek a vártnál gyengébb adatokra.