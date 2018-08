Váratlanul kilőtt a magyar export

Egymilliárd euró feletti (1071 millió euró) havi áruforgalmi többletet eddig mindössze egyszer láthattunk, pontosan két éve ilyenkor (1150 millió euró). A június hagyományosan magas aktívumú hónap (tavaly is közel járt az egymilliárd euróhoz a szaldó), de az idei adat így is meglepően erősnek mondható.A kiugró szám annak köszönhető, hogy az egy évvel korábbihoz képest euróban számolva az export 8,9, az import 8,5%-kal volt magasabb. Mindkét viszonylatban lendületes volt a bővülés, ráadásul három hónap után először fordul elő, hogy a kiviteli dinamika meghaladta a behozatalét. Ezzel megtorpant az áruforgalmi egyensúly enyhén romló tendenciája.

A jelenség azért mondható meglepőnek, mert az ipar nem hasít különösebben, júniusban még kissé is csökkent is a termelési volumen. Éppen ezért nem biztos, hogy a romló trend megfordulásáról beszélhetünk, meglehet, hogy az előző hónapok gyengébb exportszámai után a készletek értékesítése történt júniusban, még a nyári leállások előtt. Ez majd a következő hónapok számaiból derülhet ki, addig is örülhetünk, hogy az export euróértéke (a nyers adatok mellett szezonálisan igazítva is) történelmi csúcsra ugrott.