Váratlanul lemondott Trump gazdasági főtanácsadója

A Goldman Sachs korábbi elnöke és a szabadkereskedelem híve bejelentette lemondását Trump gazdasági főtanácsadói pozíciójából.Közleményében úgy fogalmaz, hogy megtiszteltetés volt számára az országot szolgálni és végrehajtani a növekedést támogató gazdaságpolitikát, főleg az adóreform elfogadását. Természetesen nem említi távozásának okát, de beszámolók szerint elég egyértelmű annak időzítése. Csak néhány nap telt el ugyanis azóta, hogy Donald Trump bejelentette az alumínium- és acéltermékek esetében tervezett importvámot.Kiszivárgott információk szerint a múlt csütörtöki találkozón, amikor Trump bejelentette a büntető intézkedéseket, Cohn ezek ellen érvelt és szembeszállt a vámok alkalmazását sürgető tanácsadókkal. Arra figyelmeztette az elnököt, hogy egy ilyen lépés megdrágítja a termékeket és nehezebb lesz azoknak a gyártóknak a gazdálkodása, akik acéltermékeket használnak fel gyártásuk során.

Kép és címlapkép forrása: JIM WATSON / AFP

Looks like the stock market thinks Gary Cohn's departure is a negative. pic.twitter.com/KAoOEfDJzD