Varga: Magyarország nem támogatja a közös euróövezeti költségvetést

A javaslat ugyanakkor kizárná az euróövezeten kívüli tagállamokat a közös uniós célok többletfinanszírozásából, és szigorúbb gazdaságpolitikai koordinációt kívánnak alkalmazni az EU27-re a gazdasági kormányzás és a kohéziós politika közti kapcsolat megerősítésével. A francia-német javaslatokat ezért magyar részről aggályosnak tartjuk

Az elkülönült eurózóna-költségvetés feleslegesen mélyítené a már most is meglévő szakadékot az eurózónán belüli és az azon kívüli tagállamok között - hívta fel a figyelmet Varga Mihály az Eurogroup brüsszeli ülésén a Pénzügyminisztérium közleménye szerint. Mint mondta: a gazdaság fejlesztése, a felzárkózás elősegítése, az innováció és a kutatásfejlesztés az unió valamennyi tagállamának közös célja és feladata.- szögezte le a tárcavezető.Angela Merkel és Emmanuel Macron június 19-i találkozóját követően tették közzé az úgynevezett Mesebergi Nyilatkozatban az Európai Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) elmélyítését célzó javaslatok részeként a különálló eurózóna-költségvetés létrehozásának tervezetét, amelyet novemberben öntöttek konkrét formába. A francia-német kezdeményezés egyelőre még csak egy javaslat, amelynek megvalósításához az euróövezet másik 17 tagjának jóváhagyása is szükséges - mutatott rá Varga Mihály.A javaslatot számos uniós ország, mások mellett Hollandia és Finnország szintén elutasítja, ahogy ez az eurozóna minisztereinek novemberi kibővített ülésén is kiderült. Az eurózóna-költségvetés létrehozására irányuló francia-német javaslatokat a téma jelentősége és fontossága miatt a magyar kormány soron következő ülésén tárgyalja.