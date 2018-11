Varga: nagy a nemzetközi érdeklődés a magyar elektronikus ellenőrzőeszközök iránt

Az Eurogroup brüsszeli tanácskozásán a miniszterek az euróövezeti bankunió teljes kialakításáról is értekeztek, így az Európai Betétbiztosítási Rendszerről és a kapcsolódó védőhálókról is. Varga Mihály kétoldalú megbeszélést folytatott román és cseh kollégájával.Varga Mihály Eugen Teodorovicivel folytatott megbeszéléséről elmondta: a román pénzügyminiszter az ekáer és az online pénztárgépek bevezetésének tapasztalatairól kért tájékoztatást. A fokozott nemzetközi érdeklődés érthető, két év alatt több mint 420 milliárd forintot hozott a költségvetésnek a két gazdaságfehérítő intézkedés - szögezte le Varga Mihály.A közlemény szerint az utaztatásos áfacsalások kiszűrésére létrehozott ekáert az elmúlt több mint két évben az Európai Unió majd minden tagállama tanulmányozta, a lengyel SENT-rendszert 2017-ben a magyar ekáer mintájára hozták létre, Szlovákiában pedig már jövőre hatályba léphetnek a közúti áruforgalom-ellenőrzés új szabályai. Alena Schillerová cseh pénzügyminiszterrel a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelyének Budapestre költözéséről egyeztetett Varga Mihály.A PM közleménye idézi a magyar tárcavezetőt, aki rámutatott: Magyarország továbbra is kiáll a bankunió nyitottságának és hatékonyságának, illetve az azon belüli és kívüli tagállamok közti egyenlő bánásmód fenntartása mellett.Varga Mihály kiemelte: a kockázatcsökkentést Magyarország támogatja, de a bankunión belüli ütemezési vitában nem kíván állást foglalni. Az állampapírok szabályozását Magyarország továbbra sem vonná be a kockázatcsökkentés témájába, és fenntartja, hogy a korábban elfogadott ütemtervnek megfelelően először nemzetközi megállapodás szülessen - tette hozzá a pénzügy miniszter.Az Eurogroup kibővített ülésén a miniszterek megvitatták az Európai Stabilitási Mechanizmus folyamatban lévő reformját is, különös tekintettel az úgynevezett elővigyázatossági eszközökre.Magyar részről tudomásul vesszük a reformok szükségszerűségét - emelte ki Varga Mihály megemlítve, hogy a tervezett átalakítást csak biztos jogi alapokon szabad végrehajtani.