Kiírták a pályázatot a 3-as metró meghosszabbítására

A kiírás szerint a tender győztese 3 milliárd forintért tervezheti a vonal meghosszabbítását. A terveknek négy új állomást kell majd tartalmazniuk. Az első kettő még kéreg alatti (Rózsa u. és Rákospalota-Újpest), aztán a metró feljönne a felszínre, és a jelenlegi villamospálya nyomvonalán haladna a káposztásmegyeri (a vasúttal közös) végállomásig.A végállomáson egy több ezer férőhelyes hatalmas P+R parkoló épülne. A terveknek tartalmazniuk kell a Megyeri út külön szintű átvezetését a Budapest-Vác-vasútvonal alatt, járdával, kerékpáros átvezetéssel, kapcsolódó közúti csomópontok tervezésével.Mint Dorner Lajos, a VEKE elnöke elmondta, a főváros előre dolgozik, hogy legyenek fejlesztési tervei, kész közlekedési projektjei a következő uniós ciklusra. A 3-as metró meghosszabbítása pár probléma miatt hátrébb van a prioritási sorrendben, mint a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése, fejlesztése.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Máthé Zoltán

A 3-as metró felújításának előkészítésekor megvizsgálták a vonal északi és déli meghosszabbításának lehetőségeit. Dorner elmondta, hogy kiderült: a déli irány nem működne hatékonyan, észak felé viszont javasolt a meghosszabbítás. Maga a pályaépítés nem lenne nagyon drága, hiszen egy rövid szakaszon a kéreg alatt menne a metró, azután pedig a mostani villamosvonal helyén. Ez becslés szerint 60-70 milliárd forintba kerülhet.A gond az, hogy a meghosszabbításhoz már nem jó a jelenlegi (a felújításkor nem cserélt) automata vezérlési rendszer (az elavult AVR), ahhoz pedig hogy kiépüljön a meghosszabbítás le kellene cserélni az egész rendszert a 2-es metróban is használt, modern CBTC irányításra. Ez óriási pénz, plusz 50-60 milliárd forint.Amikor a BKV úgy döntött, hogy a 3-as metró felújításába a káposztásmegyeri meghosszabbítás nélkül vág bele (pedig egy darabig szó volt arról, hogy azzal együtt lesz), akkor annak ez az óriási költség volt az oka.Tehát ha 2020-21 körül meg is lesz a káposztásmegyeri meghosszabbítás építési engedélye, a költség miatt nem túl nagy a beruházás esélye. Azt ugyanis meghatározza, hogy a mostani felújításnál megmaradt a régi AVR, és a vonal járműparkját is úgy modernizálták a felújított orosz kocsikkal, hogy azokba visszaszerelték az AVR-t.A hosszabb vonalra viszont több vonat kellene (plusz 6-8 szerelvény), amihez nincs AVR, de nem is lenne érdemes elavult rendszerrel felszerelni.Mint Dorner elmondta, a plusz vonatok várhatóan azonos családba tartoznak majd a 2-es metróra (licenc alapján) gyártandó hazai vonatokkal. Ezekre az előzetes elvi típusengedély hamarosan elkészül (ez határozza meg, milyenek legyenek a vonatok paraméterei), a végleges típusengedélyt majd a prototípus kapja meg az előírt feltételek teljesítése alapján.