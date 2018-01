Máris indul az építőipari cégek 20 milliárdos kapacitásbővítő pályázata

Még tavaly novemberben megszületett a megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között arról, hogy az építőiparban is fontos a technológiai korszerűsítés és ehhez a kormány 20 milliárd forintos pályázati forrást biztosít. Varga Mihály ehhez kapcsolódóan ma azt jelezte: a pályázat a héten indul, elsősorban gépek, eszközök beszerzésére, de fejlesztési szoftverek vásárlására is igénybe lehet venni.Ez csak a kkv-k számára áll majd nyitva, de a tárcavezető azt is elmondta, hogy a nagyvállalatok támogatására a sikeresen működő Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében lehet majd pályázni, amelyet az idei évtől kezdődően megnyitnak az építőipari kivitelezők előtt is.A ma közzétett építőipari adatokról külön cikkünk: