Messzebb érhet a 2-es metró

Kovács Péter szerint minden a tervek szerint halad, és összekötik a 2-es metrót a gödöllői HÉV-vel, akkor 2022-ben már metróval lehet utazni Cinkotáig.

A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésével, valamint a HÉV-pálya felújításával jelentősen javítani lehetne a 16. és 17. kerületi közösségi közlekedés állapotán - hangsúlyozta Kovács Péter, a 16. kerület polgármestere.A városvezető a rövidebb bejutás mellett azt tartja a fejlesztés legnagyobb előnyének, hogy teljesen átstrukturálja majd a közlekedést, így nem kell annyi busznak közlekednie, és nem kell átszállni az Örs vezér terén.Tarlós István főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában korábban azt mondta, a Városháza is támogatja a 2-es metró és a HÉV összekötését. Hozzátette: a HÉV-vonalak az államhoz kerültek, a beruházás ezért a Nemzeti Fejlesztési minisztériumhoz tartozik.Korábban a szomszédos városrész, a 17. kerületi polgármester, Riz Levente mondta el, hogy szükség lenne egy rákoskeresztúri szárnyvonalra is, amellyel a 17. kerületből és agglomerációból is sokan tudnának bejutni a belvárosba.Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke szerint azonban a két vonal összekötése komoly problémákat is okozhat az utasok számára. Szakmaiatlannak nevezte a javaslatot, mert a HÉV és a metró rendszerében csak a nyomtáv a közös, minden más eltér. Ráadásul az új rendszerben hibrid szerelvények járhatnak Gödöllőre, más irányba pedig egyszerű kocsik. A metró peronokon kaotikus állapotok alakulhatnak ki, mert sokan hibrid, mások pedig a sima szerelvényeket várnák és ennyi ember befogadására nem alkalmasak a meglévő állomások - fejtette kia Metróért Egyesület elnöke.A főváros 2030-ig szóló közlekedésfejlesztési stratégiája, a Balázs Mór-terv tartalmazza a közeljövő legfontosabb budapesti beruházásait. Ebben szerepel a HÉV és a 2-es metró összekötése, a 3-as metró meghosszabbítása a felszínen Káposztásmegyerig, valamint a kisföldalatti meghosszabbítása mindkét végén.