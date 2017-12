Védelmet kapnak a dolgozó nyugdíjasok

az általuk létreho zott közérdekű nyugdíjas-szövetkezet egyelőre egy országos hálózatot mű ködtető kereskedelmi vállalkozással, il letve egy szintén országos hatáskörű in tézménnyel áll szerződésben. Az előbbi esetben értelemszerűen kereskedelmi munkát kell végezni, az utóbbi szer vezetnél pedig személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati mun káról van szó.

Erre szavai szerint azért is nagy szükség lenne, mert egy re több kisebb-nagyobb vállalkozást ér dekelne az adózási szempontból kedve ző - nem kell fizetni bizonyos járuléko kat - foglalkoztatási forma, csak éppen nem tudják hová forduljanak.Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szö vetségének (NYOSZ) elnöke a lapnak arról beszélt, hogyElmondta, számos nyugdíjas vállalkozót már kiközvetítettek, de a szerződött vállalkozások körét egyelőre nem szeretnék bővíteni, hogy megfelelő rutint szerezzenek az ügyin tézésben.Külön is vitatott a pedagó gusok foglalkoztatása: a szövetkezeten keresztül vállalt iskolai munkával kapcsolatosan ugyanis egymásnak ellent mondó információk láttak napvilágot - írta a lap. Heller Alajosné pedagógiai szakértő, a Baranya megyei Nyugodt Erő Közér dekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke sze rintmert az ágazati jogszabályok értelmében csak munkaviszonyban vagy közalkalmazot ti státusban lehet pedagógusokat alkal mazni. Vagyis az oktatónak közvetlenül kell szerződni az oktatási intézménynél, nem állhat közéjük a szövetkezet.Ugyanez igaz a heti legfeljebb tízórás megbízási szerződésekre is. A kifejezet ten nyugdíjas pedagógusok foglalkozta tására alakult szövetkezet a problémát már jelezte is a Kliknek (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak), illetve a szakminisztériumnak is, de egyelőre nem találtak megnyugtató megoldást, azaz nyugdíjas-szövetkezeten keresz tül - a vonatkozó törvény módosításá ig - nem tudnak tanári álláshoz jutni a pedagógusok.