Védeni próbálja Trump vállalhatatlan kijelentéseit egyik legfontosabb embere

számára a Fed jelenti a legnagyobb fenyegetést.

Donald Trump az elmúlt hetekben többször is szokatlanul éles kritikát fogalmazott meg az amerikai jegybank monetáris politikája miatt, amiért az intézmény szerinte túl gyorsan szigorít a monetáris kondíciókon.Az elnök a múlt heti tőzsdei zuhanásért is a Fed-et, illetve annak elnökét, Jerome Powellt tette felelőssé, ugyanakkor mindenkit "megnyugtatott", hogy nem tervezi kirúgni őt, csak csalódott benne.Már ezek is aggasztó kijelentések egy amerikai elnök szájából, hiszen a jegybanki függetlenség kérdése kulcsfontosságú egy jól működő gazdaságban, ebbe pedig nem igen fér bele a jegybankelnök (és az intézmény politikájának) nyílt kritizálása. Tegnap azonban sikerült még tovább mennie Trumpnak, ugyanis kijelentette, hogyEzt nyilvánvalóan azért mondta, mert szeretné, ha az amerikai gazdaság a végtelenségig alacsony kamatok mellett száguldhatna, ez azonban egyértelműen képtelenség. A dolog iróniája, hogy pont az általa elfogadott adócsökkentési és költségvetési lazítási csomagot teszi sok szakértő felelőssé azért, hogy a Fed könnyedén a korábban vártnál gyorsabb szigorításra kényszerülhet, hiszen fennáll a gazdaság túlhevülésének veszélye.A már vállalhatatlanság határát súroló kijelentést igyekezett most tompítani Larry Kudlow, Trump gazdasági főtanácsadója. Mai interjújában úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök semmiféle követelést nem fogalmazott meg a Federal Reserve-vel szemben, hogy az változtasson monetáris politikáján, a monetáris politika függetlenségébe való beavatkozási szándékról szó sincs.