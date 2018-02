Vége a drámának? - Megajándékozta Görögországot a hitelminősítő

A most bejelentett javítás ellenére az adósosztályzat így is mélyen a befektetésre nem ajánlott szinten maradt. Még öt osztályzat-javítás kell ahhoz, hogy elérje a befektetésre ajánlott szint legalsó határát.A Fitch kiemelte, hogy stabilizálódott a görög államadósság, tartós a gazdasági növekedés, emelkedik az adósságszolgálat nélkül számított úgynevezett elsődleges költségvetési többlet és mérséklődtek a belpolitikai kockázatok.Egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard and Poor's január 19-én javította szintén B mínuszról egy fokozattal B-re a devizában fennálló görög szuverén adósságosztályzatot, ugyancsak pozitív kilátással ellátva.