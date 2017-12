Véget ért a háború az Iszlám Állam ellen

A hadseregünk teljesen ellenőrzi az iraki és szíriai határt, ezért bejelentem az Iszlám Állam elleni háború végét

A miniszterelnök az iraki újságírók szövetsége által szervezett konferencián jelentette be, hogy Irakot teljesen felszabadították a dzsihadista szervezet uralma alól.- közölte Haider al-Abádi.Ezzel egy időben hasonló tartalmú közleményt adott ki az iraki hadsereg is, amely még november 23-án jelentette be, hogy megindította az utolsó offenzíváját az Iszlám Állam sivatagban bujkáló tagjainak kézre kerítésére, és az általuk birtokolt területek visszaszerzésére Szaladdin, Ninive és Anbár tartományban.Az Iszlám Állam 2014 nyarán rohanta le Irak és a szomszédos Szíria kiterjedt térségeit. A dzsihadisták akkor rátették kezüket Irak második legnagyobb városára, Moszulra is, amelyet csak az idén júliusban tudtak visszafoglalni a kormányerők. Az iraki hadsereg szövetségeseivel és az Egyesült Államok vezette koalíció támogatásával együtt ezután sorra foglalta vissza a lakott területeket az iszlamistáktól, utolsóként a szíriai-iraki határon, az Eufrátesz partján fekvő Rava települését november 17-én.Ezután a dzsihadisták kezén már csak lakatlan sivatagi területek, patakok menti területek és oázisokat maradtak, vagyis a dzsihadista szervezet által megszerzett iraki és szíriai területeken kikiáltott kalifátus gyakorlatilag megszűnt létezni.