Végre kiderül, száguld-e még a magyar gazdaság

A hét eleje még kicsit unalmasnak tűnhet, hiszencsak az MNB előzetes statisztikai mérlege jelenik meg. Ugyanakkor ebben is lehetnek érdekességek, kiderül például, hogy a MÁP+ komoly értékesítése megjelent-e a kincstári egységes számlán. Júniusban a szuperállampapír indulása után még csökkent is a kormány likvid tartaléka, de annak egyszeri okai voltak.

reggel a KSH az ipari termelés részletes adatait közli, emellett Németországból jönnek fontos adatok. A piac azonban még jobban koncentrálhat a délutáni amerikai inflációs adatra, hiszen a Fed legerősebb érve a kamatcsökkentés mellett a gyenge inflációs nyomás volt július végén. Éppen ezért a jövőbeli kamatvárakozások szempontjából kiemelten fontos lehet az infláció alakulása.reggel teszi közzé a statisztikai hivatal a második negyedéves növekedés első becslését. Az év első három hónapjában a magyar gazdaság 5,3%-kal tudott bővülni, most kiderül, hogy fenntartható-e ez az erőteljes ütem, vagy már lassult a gazdaság. Szokás szerint aznap délelőtt az Eurostat is publikálja a tagállamok előzetes adatait, így rögtön képbe helyezhetjük, mennyit ért a magyar növekedés.csak a brit és az amerikai kiskereskedelmi forgalom friss adata érdemel említést, a hét végén azonban az MNB nemzetközi tartalékainak friss adata érkezik. Magyar szempontból fontos lesz aesti két hitelminősítői döntés, az S&P és a Fitch is frissítheti magyar besorolását, így akár felminősítésnek is örülhetünk a hétvége előtt.