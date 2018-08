Végre valaki sejti, mit kellene mondani: nyugtató üzenetek a török pénzügyminisztertől

Mindent megtesznek, hogy enyhüljön a nyomás a lírán. Készek megvédeni a nemzeti devizát.

A szóba jöhető lehetséges intézkedések a szabad piac korlátai között maradnak majd.

Lépéseket tesznek majd, hogy csökkentsék a vállalatok devizakockázatát.

Albaryak szerint a következő időszakban erősödni fog a líra a zuhanást követően.

Az egyetlen fenyegető üzenet most az volt, hogy aki a gazdaságiról politikai síkre tereli a válságot, az "meg fogja fizetni annak árát".

A török gazdaságra nehezedő spekulációs nyomás a világ minden gazdasága számára kockázatot jelent.

A jövőben erősebb lépéseket tesznek annak irányába, hogy a külkereskedelmet török lírában bonyolítsák.

A kormány tartja magát a költségvetési fegyelemhez.

Kedd délután megszólalt Berat Albayrak török pénzügyminiszter, aki meglepetésre végre nem háborús retorikát ütött meg és nem fenyegette a befektetőket. Recep Tayyip Erdogan török elnök mondandójának fontosabb üzenetei az alábbiak voltak a Reuters tudósítása szerint:A miniszter szavai után a líra minimálisan erősödött tovább, jelenleg 5,1 százalékos szárnyalásban van ma, de az utóbbi egy hétben így is majdnem 25%-ot zuhant. A piaci reakció is jelzi, mennyire nehéz lesz visszaszerezni a befektetők bizalmát, egyelőre szkeptikusak a pozitív üzenetekkel kapcsolatban is.