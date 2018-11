Vegyesen teljesítenek az amerikai tőzsdék

1,3%-os eséssel indította a mai kereskedést a Nasdaq Composite; főleg az Apple részvényeit ütötték a gyenge iPhone értékesítési adatok miatt, de megviselték a hírek az Apple chipgyártójának, a Qorvónak a papírjait is, ami több mint 9%-ot vesztett értékéből.A komoly mínuszok egy részét azonban sikerült ledolgozni: a Nasdaq már csak 0,82%-os mínuszban van, míg a Dow Jones 0,52%-os pluszt (130 pont), az S&P 500 pedig 0,31%-os pluszt (8,46 pont) mutat.A hangulatot nagyban befolyásolják a közelgő amerikai időközi választások is: a holnapi szavazás eredményével várhatóan a képviselőház fölött megszerzik az uralmat a demokraták, míg a szenátust a republikánusok fogják továbbra is uralni. Ha a demokraták nagy előnyhöz jutnak, vélhetően megtámadhatják a republikánusok adócsökkentési intézkedéseit, míg a republikánusok akár újabb lazításokkal segíthetik az amerikai vállalatokat.