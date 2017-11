Vértes András: aki most belép, az befolyásolhatja az euró jövőjét

Van olyan vélemény, hogy aki kimarad, az lemarad, és az euró eltávolodik a magyaroktól

A belépés melletti érvként sorolta, hogy most szárnyal a világgazdaság, ezért könnyebb teljesíteni a belépési kritériumokat. "Ráadásul most az a ritka pillanat van, hogy bele lehet szólni az euró reformjába is" - emelte ki Vértes. Hozzátette: a monetáris politika ultra lazából átmegy semlegesbe a következő időszakban, ami arra vall, hogy a gazdasági helyzet normalizálódik.Az euró elleni érvként hozta fel, hogy a közös pénz nélkül is tudunk érdemben növekedni, miközben az euró átalakítása lassú és feszültségekkel terhelt lesz. Európában a társadalmi elégedetlenség erős, így a sokfajta érdek akár meg is akaszthatja a változásokat - emelte ki. Hozzátette: Magyarországnak komoly stabilitási problémái jelenleg nincsenek, ez is a belépés ellen szólhat.A költségvetési helyzet javulását azonban beárnyékolja a GE-től beérkező egyszeri, jelentős társaságiadó-bevétel, az államadósság csökkenését pedig az, hogy az Eximbankot beszámíthatják az adósságba, ami a csökkenő trendet nem befolyásolja, de a szintet igen.Az eddig belépett országokat elemezve megállapította, hogy Szlovákia, Észtország, Litvánia gyorsan fejlődik az eurózónában is, Szlovénia azonban megtorpant az elmúlt években. Utóbbinak sem az euró az oka, hanem a bankrendszerük - emelte ki.Magyarország termelékenységéről szólva hangsúlyozta: ez az eurózóna nélkül sem nőtt az elmúlt években, és a világexportból sem emelkedett a részesedésünk. A "high-tech" export aránya sem javult, sőt, visszaesett - mutatott rá.- mondta Vértes András.