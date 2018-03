Veszélybe kerülhet Olaszország euróövezeti tagsága

A ház szerint az olasz gazdaság olyan gyenge lábakon áll, hogy ha e három forgatókönyv közül bármelyik kettő egyidejűleg valóra válik, az recesszióba sodorhatja Olaszországot, és ennek súlyos következményei lennének Olaszország államadósság-szolgálati képességére.

az olasz választásokról összeállított hétfői helyzetértékelésében kiemeli: sokan attól tartanak, hogy a populista pártok előretörése nyomán Olaszország kormányozhatatlanná válik. A CEBR elemzői szerint "az ad igazán okot kevés ünneplésre", hogy egyetlen győztes párt programjában sem az olasz gazdaság régi keletű szerkezeti problémáinak megoldása áll a központi helyen.Az olasz hazai össztermék (GDP) alig haladja meg az ezredfordulón mért szintet, és még mindig nem lábalt ki teljesen a globális pénzügyi válság utáni kettős mélypontú recesszióból. Az olasz bankszektorban mindeközben nem szűnnek a bajok, és az államadósság-ráta a hazai össztermék 130 százaléka - sorolják a CEBR londoni elemzői.A ház szerint az olasz gazdaság egyelőre viszonylag tisztes, 1,5 százalék körüli éves ütemben növekszik, de ezt is abban az összefüggésben kell nézni, hogy a lendületes euróövezeti és amerikai növekedés táplálja az olasz export iránti keresletet. Mindehhez járul az euróövezeti jegybank elkötelezettsége a monetáris enyhítés mellett, és ezek a tényezők tartják alacsonyan az olasz állampapírok kockázati hozamfelárait. Még az EU-szkeptikus pártok jelentős előretörése is csak nagyon mérsékelten emelte az olasz kormány hitelköltségeit - hangsúlyozzák a CEBR elemzői.A ház szerint azonban valószínűtlen, hogy ezek a kedvező körülmények hosszabb ideig fennmaradnak. Az amerikai gazdaság a történelem egyik leghosszabb növekedési ciklusában jár, és már vannak olyan piaci vélemények, amelyek 50 százalékra teszik a két éven belüli amerikai recesszió esélyét. Donald Trump amerikai elnök bejelentése az acél- és alumíniumimportra kivetni tervezett egyoldalú vámokról alátámasztja azokat a félelmeket is, hogy a világkereskedelem lendületes növekedése véget érhet, és ez lassíthatja az euróövezeti növekedést.Ráadásul az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve és a Bank of England - a brit jegybank - valószínűleg folytatja a monetáris szigorítást, és az EKB is alaposan meg fogja vizsgálni, hogy 2019-ben vissza lehet-e vonni a monetáris ösztönzési lépéseket - jósolják a CEBR londoni elemzői.A CEBR tanulmánya szerint mindezek alapján nem nehéz elképzelni a recesszióval és az ezzel egyidejűleg emelkedő kamatokkal jellemzett olasz gazdasági forgatókönyvet. Ez a forgatókönyv komoly kérdéseket vetne fel Olaszország további euróövezeti tagságával kapcsolatban is, mivel az olasz kormány már régen felélte teljes költségvetési mozgásterét.A CEBR elemzői szerint ha az olasz gazdaságot nem sikerül magasabb növekedési pályára állítani - márpedig az elmúlt húsz év tapasztalatai azt sugallják, hogy ezt nehéz lesz elérni -, akkor Olaszországban ismét teljes körű államadósság-válság alakulhat ki, amely valószínűleg az egész euróövezet puszta létét is veszélybe sodorná.Azis azt emelte ki hétfői helyzetértékelésében, hogy Olaszországban - az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságában - nem számít újdonságnak a politikai patthelyzet. Erre 2013-ban is volt példa, amikor Enrico Letta akkori miniszterelnöknek két hónapjába telt, hogy bizalmi szavazással lehetőséget kapjon egy új koalíció kialakítására.A piacok akkoriban meglehetősen negatívan reagáltak erre, a tízéves olasz állampapír felára 40-50 bázisponttal emelkedett a hasonló futamidejű német Bund felett, és a részvénypiacok estek. Igaz, hogy 2013-ban az EKB még nem folytatott mennyiségi enyhítési ciklust, amely támogatást nyújthatott volna az olasz gazdaságnak - fejtegetik hétfői tanulmányukban az Oxford Economics londoni közgazdászai.A ház szerint azonban az a tény, hogy a centrista és mérsékeltebb pártok nem szerepeltek jól az olasz választásokon, a jövőbeni költségvetési és gazdaságpolitika szempontjából azt valószínűsíti, hogy a következő olasz kormány nem használja ki a jelenlegi kedvező gazdasági klímát az olasz államadósság-ráta érdemi csökkentésére, jóllehet Olaszország adósságterhe a második legmagasabb az euróövezetben Görögországé után.Az Oxford Economics közölte: egyelőre nem módosítja az idei és a jövő évi olasz növekedésre adott, 1,5, illetve 1,1 százalékos GDP-bővüléssel számoló előrejelzését, de megteszi, "amint a por leülepszik" és ismertté válik a következő olasz kormány összetétele.