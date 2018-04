Veszélyben az olasz kormányalakítás (2.)

Silvio Berlusconi álljon félre és tegye lehetővé, hogy olyan kormány alakuljon, amely meg tudja változtatni Olaszországot

Én már holnap készen állok kormányozni. Ha viszont a többiek tovább veszekednek, visszatérünk az urnákhoz

Sergio Mattarella azt mondta, továbbra sem adottak a feltételek ahhoz, hogy jogköreit teljes mértékben gyakorolni tudó kormány alakulhasson. Az államfő hozzátette: Olaszországnak minél előbb kormányra van szüksége a kiélezett nemzetközi helyzet miatt is. Ez volt az államfő második egyeztetése a pártok képviselőivel, de az április eleji és a mostani egyeztetések is eredménytelennek bizonyultak.A legtöbb szavazatot szerzett párt Öt Csillag Mozgalom (M5S) miniszterelnök-jelöltje Luigi Di Maio a balközép Demokrata Pártnak (PD) és a Matteo Salvini vezette, jobboldali Ligának is koalíciót ajánlott, de a PD nemet mondott a javaslatra. Salvini nyitottnak mutatkozik az M5S felé, de ezzel egy időben nem kívánja megtörni az általa vezetett jobboldali szövetség egységét. Di Maio viszont elutasította, hogy a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) elnökével, Silvio Berlusconival közösen kormányozzon.- mondta az M5S miniszterelnök-jelöltje csütörtökön.Elemzők kizárják a további konzultációt is. Valószínű, hogy Sergio Mattarella egy harmadik személyt nevez meg, akit az olasz politikai gyakorlat szerint úgynevezett "próbaidőre" bocsát, hogy kiderüljön, bírja-e a parlament támogatását.Matteo Salvini a Twitterenn azt írta, az olaszok felelősséget, józan észt és tényeket várnak, nem vétókat, vitákat és üres szavakat.- üzente Salvini az M5S és a FI közötti ellentétekre utalva.