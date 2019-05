Veszélyes, kiszámíthatatlan hely lett a világ, és ez nagyon sokba kerül mindenkinek

A Nemzetközi Valutaalap áprilisi előrejelzésében meglehetősen borús képet festett a világgazdaságról. A szervezet szerint idén 3,3%-kal bővülhet a globális GDP. Ez 0,2 százalékponttal alacsonyabb a januári előrejelzésnél, ráadásul, ha megvalósul, 2009 óta a leggyengébb évet jelentené a világgazdaság számára.

a kereskedelmi konfliktusok lehetséges elfajulása,

az Egyesült Királyság megállapodás nélküli EU-s kilépése,

egyes feltörekvő piaci országok gyengélkedése (Törökország, Argentína),

a német autóipar szenvedése

illetve a fenti tényezők potenciális továbbgyűrűző hatásai.

Bár az IMF 2020-ra nézve kedvezőbb GDP-növekedést vár, az elemzés kiemeli, hogy nagy bizonytalanság övezi előrejelzésüket, összességében pedig. Vagyis nagyobb esély van arra, hogy a már így is 10 éves mélypontot jelentő növekedési ütemnél is gyengébben teljesít majd a világgazdaság, mint ennek ellenkezőjére. A negatív kockázatok között kiemelt helyen szerepel. Ezt hangsúlyozzák a Stanford és az IMF szakértői hétvégén megjelent cikkükben . A szakértők szerint már önmagában az is beszédes adat (és egyben jól mutatja a növekvő bizonytalanság tényét), hogy az IMF áprilisi prognózisában különösen sokszor szerepel a "bizonytalanság" kifejezés, méghozzá számos kontextusban, legyen az a kereskedelmi helyzet, a Brexit, geopolitikai kockázatok, illetve egyéb országspecifikus tényezők.

Megjegyzés: A World Uncertainty Index (WUI - globális bizonytalansági index) az Economist Intelligence Unit adatbázisában szereplő országjelentések felhasználásával kerül kiszámításra, méghozzá úgy, hogy az egyes jelentésekben szereplő "bizonytalanság" kifejezéseket összegzik, megnézik ezek gyakoriságát az egész szövegre vetítve, az egyes országok GDP-jével súlyozzák, majd végül az így kapott relatív gyakorisági értéket összevetik az 1996-2010 közötti átlagos értékkel. A számítási módszer elvi alapja, hogy minél többször szerepel az elemzésekben a "bizonytalanság" szó, annál nagyobb a tényleges bizonytalanság mértéke, legyen szó akár gazdasági, akár politikai eredetű tényezőről.

A pontos negatív hatást nehéz számszerűsíteni, a szerzők becslései szerint azonban az idei első félévben megnövekedett bizonytalanság összességében 0,5 százalékponttal csökkentheti a globális GDP-növekedést. Ez az IMF 2018-as és 2019-es GDP-becslései alapján nagyságrendileg több száz milliárd dolláros (megközelítőleg 400 milliárdos) gazdasági kárt jelenthet egy év alatt.

Az elmúlt közel két és fél évtizedes időszakban eddig egyszer tartózkodott magasabb szinten az indikátor: 2013 elején, amikor az eurózónás adósságválság mellett az amerikai költségvetési helyzet körül kialakult politikai harc, illetve ennek potenciális gazdasági hatásaival kapcsolatos félelmek okoztak nagy bizonytalanságot.A szakértők hangsúlyozzák, hogy a világ számos táján növekvő bizonytalanság tapasztalható, amely egyre nagyobb veszteséget okoz a globális gazdaságnak. Az erősen bizonytalan környezetben a cégek elhalaszthatják beruházási döntéseiket, a fogyasztók pedig visszafoghatják vásárlásaikat, a jövőbeli bizonytalanság miatt visszaeshet a fogyasztói bizalom: mindkét esetben a kivárás az aggregált keresletet csökkenésével jár.És itt csak egyetlen évről beszélünk, tartósan magas bizonytalanság értelemszerűen ennél is jóval nagyobb költséggel járhat a világgazdaság számára.