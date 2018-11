Veszélyt jelent a hazai infláció - Már nem halogathatja sokáig a nagy döntést az MNB

Két hete tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal az októberi inflációs adatot, amely alapján éves bázison közel hat éve nem látott ütemben emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon. Az éves index 3,8%-ra ugrott, megközelítve ezzel a Magyar Nemzeti Bank 2-4%-os inflációs toleranciasávjának tetejét.

Ezek alapján az MNB könnyen lehet, hogy már nem várhat túl sokáig a fordulópont bejelentésével. A harmadik negyedéves kedvező gazdasági adat szintén abba az irányba mutat, hogy fogy az MNB körüli mozgástér az alacsony kamatkörnyezet fenntartására, hiszen a dinamikusabb növekedés magasabb kereslet oldali inflációt implikál.

Virovácz úgy véli, hogy márciusig, vagyis amíg Matolcsy György jegybankelnök mandátuma nem jár le, érdemi fordulat nem várható a monetáris politikában, az emelkedő inflációs nyomás ellenére sem.

A piacon sem történtek olyan változások, amelyek bármilyen azonnali váltást indokolna a monetáris politikában. A forint árfolyama stabil, illetve az állampapírpiacon is stabilizálódott a helyzet.

Virovácz Péter, az ING Bank szakértője szerint a magyar jegybank az inflációs meglepetés ellenére még mindig komfortos a jelenlegi kamatkörnyezettel, ugyanis az adat közzététele után rögtön jelezte, hogy a fogyasztói árak vártnál nagyobb mértékű emelkedése három átmeneti hatásnak volt betudható. Épp ezért nem várható, hogy bármit is lépjen a holnapi kamatdöntő ülésen a Monetáris Tanács. Ennek ellenére Virovácz megjegyzi, hogy az MNB által kalkulált egyéb inflációs mutatók (például a keresletérzékeny infláció vagy a ritkán változó árú termékek inflációja) már dinamikusan emelkednek, sőt közelítik, vagy már el is érték a három százalékos inflációs célt.- fogalmaz az ING elemzője.A teljes képhez hozzátartozik, hogy az euróövezeti gazdaság lassulása, a változatlanul gyenge övezeti árnyomás, illetve ezek hazai gazdaságba való beszűrődése adhat némi időt az MNB-nek, pláne, ha az EKB is késlekedik majd első szigorításával, eltolva azt egészen jövő év őszéig.Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője sem vár semmilyen bejelentést az MNB-től a holnapi döntés kapcsán. Vélhetően szóba kerül majd a jegybanki kommentárban az emelkedő infláció ténye, ez mögött azonban volatilis elemek állnak, így nem igényel azonnali közbeavatkozást.- tette hozzá Nyeste.

Új iránymutatás az MNB részéről a decemberi inflációs jelentésben érkezhet majd, erre hívja fel a figyelmet Kuti Ákos, az MKB szakértője, illetve Halász Ágnes, az UniCredit Bank elemzője is. Halász rövid helyzetértékelésében hangsúlyozza, hogy a nyomás egyre nagyobb az MNB-n, hiszen a gazdaság jól teljesít, az infláció pedig folyamatosan emelkedik.Bár az olajár elmúlt hetekben látott zuhanása valószínűleg már a következő (vagyis novemberi) inflációs adatban is éreztetni foghja hatását, ezzel pedig megszakadhat az elmúlt hónapok emelkedő trendje, a maginfláció lassú, de fokozatos gyorsulása miatt rövidesen lépéskényszerbe kerülhet az MNB.A piaci árazások (határidős kamatláb megállapodások - FRA) alapján egyébként az október 16-i MNB-döntéshez képest csökkent a valószínűsége annak, hogy akár már jövőre hozzányúl majd a jegybank az "irányadó" (0,9%-os) kamathoz. Ennek ellenére a bankközi kamatok folyamatos emelkedése várható jövőre, ezzel párhuzamosan pedig az MNB is hozzákezdhet a kamatfolyosó alsó szélének változtatásához, előkészítve ezzel a későbbi alapkamat-emelést.