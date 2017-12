Vigyázat! Nagyon jó dolgok is történhetnek 2018-ban a világban

Beruházási boom, amerikai adóreform, EU-integráció és Kína

Persze ehhez kellene egy tárgyalóképes és erős német kormány, de ennek hiányában a fiskális unió eljövetele messze a jövőbe vész. De ha hirtelen megtáltosodna a folyamat, az bizony begyújthatná az EU rakétáit, csökkenne a rendszerszintű kockázat és a meglévő törések is mérséklődhetnének. Az EUfória bizony komoly pozitív hatásokat hozna a pénzpiacokon is

Míg 2010-ben 1120 jüan volt a minimálbér, 2017-re már meghaladtuk a 2000 jüant, elérve ezzel gyakorlatilag a magyar minimálbér értékét

EKB, Fed, Brexit

Így a potenciális kockázatok között látjuk, hogy az EKB 2019 márciusáig, sőt akár júniusáig is folytathatja a QE-t, ami az első kamatemelés időpontját kitolja

Úgy véljük, hogy ebben az esetben is elhagyná az Egyesült Királyság az EU-t, azonban a "legsoftabb" Brexit forgatókönyv valósulhatna meg, azaz a felek olyan kilépési szerződést kötnének, aminek a lehető legkisebb a káros reálgazdasági és piaci hatása

Figyelj a fejlett gazdaságokra

Az egyik ilyen forgatókönyv, hogy számos fejlett gazdaság expanzív költségvetés politikát folytat és néhány deregulációs intézkedés következtében felrobban a befektetői hajlandóság. Egy ilyen környezetben felpörögne a GDP-növekedés és az infláció is és megkönnyítené a rendkívüli monetáris politikai intézkedések kivezetését.

Az elmúlt évek gyenge termelékenységnövekedése után az innováció és a magasabb beruházások hatása végre lecsapódna a termelékenységben, mind a fejlett, mind a feltörekvő régióban. Ebben az esetben emelkedésnek indulnának a reálkamatok, eltűnne a világszintű stagnálás képe. Egyúttal lecsapódna a társadalomban és a nép elégedetlen hangja is csillapodna.

További szárnyalás a pénzügyi piacokon. Ez javíthatja a magánberuházásokat és a fogyasztás emelkedéséhez vezet.

Nem kizárható egy vártnál erőteljesebb bérnövekedés a fejlett gazdaságokban. Ez lökést adhat a GDP-nek és az inflációnak egyaránt és a jelenleg feltételezettnél szigorúbb monetáris politikákat vonhat maga után, ami a pénzpiacokat rengetheti meg. Vagy a jegybankok óvatosabban reagálnak, viszont így teret engednek az inflációnak.

Idén sem törjük meg az elmúlt évek év végi hagyományát. Megkérdeztünk néhány hazai makrogazdasági elemzőt, vázolják fel, szerintük melyek azok a pozitív, illetve negatív kockázatok, amelyekről érdemes beszélni és érdemes felkészülni. A válaszok első csokrának érdekessége, hogy mennyire különböző pozitív kockázatokat említettek a közgazdászok. Most sorra vesszük őket.válaszában négy kedvező kockázati forgatókönyvet mutatott be. Ezek egyike, hogy. "A tavalyi nagyon alacsony bázishoz mérve, plusz az EU-s pénzek felpörgésének köszönhetően 2017-ben 20% feletti beruházásbővülést tapasztaltunk. Csekély valószínűséggel, de bekövetkezhet az, hogy jövőre hasonló dinamika mellett a beruházási boom folytatódik, de a mostaninál egy kiegyensúlyozottabb szerkezetben" - mutatja be az első lehetséges pozitív kockázatot. A beruházási növekedésből nem csak az EU-s pénzek veszik majd ki a részüket, hanem a továbbra is kedvező kamatkörnyezet következtében még nagyobb sebességgel megindul a vállalati hitelezés. Miután a vállalatok 2017-ben felismerték, hogy a munkaerő-hiány a növekedés egyik legerősebb visszahúzó faktora kénytelenek az automatizáció- és robotizáció-orientált megoldások felé nyitni. A kapacitásaik bővítéséhez mostantól nem emberre lesz szükség, hanem tőkére, ezáltal megindul majd a tőkefelhalmozás, ennek következtében pedig az ideihez hasonló kétszámjegyű beruházás bővülést láthatunk a magyar gazdaságban - vázolta fel.Az ING elemzője emellett három nemzetközi kedvező kockázati forgatókönyvet ismertet. Ezek közül az egyik, hogy 2017 utolsó napjaiban elfogadott. A Donald Trump nevével fémjelzett adóreform kapcsán megjegyzi: a várható gazdasági hatásairól erősen eltérő vélemények születtek eddig. Általánosan egyetértés van abban elemzői szempontból, hogy képes gazdasági bővülést okozni az adóreform, különösen rövid távon, ugyanakkor a hatás mértékében jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. A vállalati adókulcs csökkentése több profitot generál a cégeknek, melynek fényében beruházási hajlandóságuk megemelkedhet, elősegítve ezzel a potenciális kibocsátás növekedését. Trump és elemzői szerint az újonnan bevezetendő adóreform hosszú távon évente 3-5 százalékkal növelheti az USA GDP-jét, azonban a piac inkább óvatosságra int. Janet Yellen, jelenlegi Fed elnök is aggódó szavakkal jellemezte az adóreformot, szerinte a költségvetés az adóreform hatására várhatóan nagyobb hiánnyal küzd majd, ami kisebb fiskális teret biztosít az államnak egy esetleges recesszió esetén. Virovácz ugyanakkor kiemeli: a piacot kedvezően érintené az a kimenetel, ha az adóreform legalább a Trump által bejelentett növekedést tudja produkálni, ráadásul hatása hosszútávon is érződne. A vártnál nagyobb bővülés a már eleve jó kondícióban lévő amerikai tőzsde fellendülését és a dollár erősödését eredményezheti. Az amerikai gazdaság dinamikus növekedése a kereskedelem fellendülését vonhatja maga után, mellyel különösen jól járhatnak Európa kis nyitott gazdaságai, így hazánk is.Az ING elemzője azt is kivesézte, hogy mi történne abban az esetben, ha már jövőre azt észlelnénk, hogy. Az Európai Unió mélyebb integrációja kapcsán a többsebességes Európa témája rendszerint politikai viták célkeresztjébe került. A migráció kérdésére talált megoldások, a Brexit-tárgyalások nehézkessége és a német politikai válság kapcsán az egységes Európai Egyesült Államok létrejöttébe vetett bizalom folyamatosan gyengül. Mindezek ellenére szerinte reális forgatókönyv lehet az, hogy 2018-ra sikerül elindulni a reformokkal egy fiskális unió felé.- írta válaszában a szakértő, akiA világ növekvő kapacitás- és termelési igényei következtében a munkaerő-hiány nemcsak Európa országait veszélyezteti, hanem elérkezett Kínába is. Hiába tapasztalható kétszámjegyű bérnövekedés, így is rengeteg a betöltetlen állás.- említi meg Virovácz Péter, aki nem zárja ki: "2018-ban bekövetkezhet az, amire senki nem számított, az eddig jól működő kínai modell átalakulásával a cégek elindítják kiszervezéseiket, így nem csak az alacsony, de a magasabb hozzáadott értékkel bíró folyamataikat is elmozdíthatják Kínából".Ebben az esetben az FDI új fénykorát élheti, magasabb hozzáadott értékű beruházások érkezhetnek az öreg kontinensre, elsősorban Kelet-Közép-Európába, így akár hazánkba is. A lehetséges FDI-boom pedig jelentősen meglökné a magyar gazdaság potenciális növekedési kilátásait.főként piaci kockázatokat említettek meg válaszukban. Ilyen lehet,. Az EKB hivatalos forgatókönyve szerint 2018 szeptemberéig mindenképpen kitart a kötvényvásárlási program, és várhatóan még október és december között lesz egy lezáró szakasz. 2019-ben azonban már kis valószínűségét látja a piac annak, hogy még akkor is folytassa a kötvényvásárlásokat az EKB, sőt 2019 második felére már egy kamatemelést is beárazott a piac - fogalmaznak az elemzők.- emelték ki. Egy ilyen forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségét növeli, hogy az EKB középtávra vonatkozó inflációs előrejelzései - dacára a most látott euróövezeti ciklikus fellendülésnek - továbbra is meglehetősen alacsonyak. A legfrissebb prognózis szerint a 2%-os inflációs cél még 2020-ban sem lesz elérhető.A közgazdászok szerint érdemes figyelni az amerikai jegybankra is jövőre,. A 2017-es év utolsó hónapjaiban rengetegen értekeztek arról, hogy az amerikai hozamgörbe laposodásnak indult. A hozamgörbét és annak meredekségét érdemes figyelemmel követni, hiszen annak inverzzé válása (hosszabb hozamok lejjebb vannak a rövidebb hozamoknál) az egyik legjobb előrejelzője egy recessziónak. Elképzelhető, hogy 2018-ban folytatódik a laposodás, aminek következtében a Fed újra "dovish" üzemmódba kapcsol, és egy hosszabb szünetet tart a kamatemelés ciklusban, illetve a mérlegfőösszeg leépítésének ütemét is a lehető legjobban lelassítja.Ennek eredményeképpen a rövid kamatok/hozamok emelkedése lelassul, illetve megáll a jövő évben. A forgatókönyv bekövetkezésének valószínűségét növeli, hogy az USA inflációja továbbra is alacsony, és egyelőre még a Fed sem állt elő meggyőző magyarázattal, hogy miért van ez így. Mindenesetre az alacsony kamatkörnyezet és a likviditásbőség fenntartása segítheti az árak további emelkedését, miközben elkerülhetővé válhat a gazdasági növekedés számottevőbb lassulása.- vezetik fel a harmadik kockázati forgatókönyvet az Erste elemzői.- vetítik előre. Vélhetően az ebben az esetben kialakuló piaci optimizmus csupán kismértékben gyűrűzne át más régiók tőkepiacaira, de mindenképpen fontos lélektani tényező lenne ennek a forgatókönyvnek a bekövetkezése.négy felfelé mutató kockázatot említett meg összefoglalójában.